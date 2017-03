Top News: Audio Thing Outer Space, Band Echo Plug-in

Die Anzahl der Plug-ins für Windows und Mac hat die letzten Jahre immens zugenommen. Der User freut es, hat man nun doch die Möglichkeit, fast jeden der geliebten Hardware Synthesizer, Dynamik- und Effektprozessor mit Total Recall in der DAW zu nutzen. Da kann man schnell den Überblick verlieren und gerade kurz vor Messen häufen sich die Pressemeldungen zu neuen Plug-ins sehr. Doch heute hat ein fast schon unscheinbares Plug-in unsere Aufmerksamkeit erregt: Audio Thing Outer Space .

Beim Audio Think Outer Space handelt es sich um ein Bandecho Plug-in und wer denkt bei diesem Thema nicht gleich an das Roland RE-201. Das RE-201 war und ist doch mit Sicherheit eines der bekanntesten Produkte in diesem Zusammenhang. Doch hat nicht jeder die Möglichkeit (und die Nerven), sich ein RE-201 zu Hause hinzustellen, da liegen Plug-ins doch sehr nahe.

Audio Thing Outer Space kommt nun als sehr exakte Nachbildung auf den Markt. Kompatibel ist es als VST, AU und AAX Plug-in (32/64 Bit) zu allen gängigen DAWs.

Das Audio Thing Outer Space bietet die drei Arbeitsmodi Original, Modern und Old. Zusätzlich wird ein Federhall mit kurzem und langem Hall geboten. Wie beim Original lassen sich 12 Kombinationen (4 Echo only, 7 Echo+Reverb, 1 Reverb only) auswählen. Laut Hersteller wurden für das Audio Thing Outer Space drei verschiedene Tape-Arten nachempfunden, die subtile, aber dennoch klar unterschiedliche Sounds ermöglichen.