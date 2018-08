Top News: Aus DSI wird (wieder) Sequential

Back to the Roots

Passend zum 40. Geburtstag des Prophet 5 erfolgt die Um-, genauer gesagt Rückbenennung von Dave Smith Instruments zu Sequential. Die DSI-Website ist bereits nur noch als Baustelle vorhanden, offenbar wird man in Kürze nur noch über sequential.com zu den Dave-Smith-Synthesizern kommen.

Firmengründer Dave Smith erklärt dazu:

“It seems incredible, but this month marks the 40th anniversary of the Prophet-5. That’s a huge milestone. And it felt like the right time for us to completely restore the Sequential brand and bring our journey as a company full circle. The name change also reflects the fact that our instruments are the result of a team effort. It’s not just me, it’s the entire company.”

Im Jahr 2015 hatte Dave Smith die Rechte an seinem einst an Yamaha verlorenen Firmennamen zurück erhalten, nicht zuletzt auf Betreiben des ehemaligen Roland-Gründers Iketaro Kakehashi. Mit Kakehashi hatte Smith seinerzeit den MIDI-Standard aus der Taufe gehoben, wofür die Beiden 2013 den Tech Grammy erhielten.

Sequential (Circuits) steht für eine Reihe von Marksteinen in der Synthesizerbranche. Der Prophet 600 war der erste Synthesizer mit MIDI, der Six Trak der erste multi-timbrale Synthesizer und der Prophet VS brachte zum ersten Mal die so genannte Vector-Synthese in ein kommerzielles Gerät.

Andere Sequential-Produkte wie der Monosynth Pro One, das Studio 440 und natürlich der legendäre Prophet 5 gehören längst zu den Klassikern der Zunft.

Seit 2002 wurden unter dem Brand Dave Smith Instruments eine Reihe „neuer Klassiker“ auf den Markt gebracht. Lange Zeit waren DSI-Keyboards und -Modules die einzigen polyphonen Analogsynthesizer, die man neu kaufen konnte. Darunter Prophet 08, Prophet 12, OB-6, Rev2 und der offizielle Prophet 5-Nachfolger namens Prophet 6. Der Ankündigung ließ sich nicht entnehmen, ob die Produktpalette nun auch mit dem Brand „Sequential“ versehen werden, wovon man jedoch ausgehen kann.

Aber ist mit der Umbenennung das Jubiläum genug gefeiert oder überrascht uns Dave Smith vielleicht noch mit einem neuen Synthesizer?