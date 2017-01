Top News: Baloran The River, polyphoner Analogsynthesizer

Was ist denn eigentlich derzeit los? Polyphone Analogsynthesizer scheinen wie Pilze aus dem Boden zu schießen. Baloran The River ist die jüngste Ankündigung zu diesem Reigen und kommt aus Frankreich.

Den Werdegang zu The River kann man seit einiger Zeit im Blog des Herstellers verfolgen. Stück um Stück, Platine um CNC-gefrästes Teil wuchs das Projekt – und hat noch ein bisschen weiter zu wachsen. Jetzt zeigt man immerhin ein (vorläufiges) Layout des mit einer 5-Oktaven Tastatur ausgestattete Synthesizers.

Baloran The River wird eine 8-stimmige Klangerzeugung besitzen. Der Signalweg ist analog und in Teilen von Moog-Schaltungen abgeleitet. Zur Modulation ist auch eine sogenannte Digimod Sektion vorhanden, die zusätzliche Modulationsquellen auf digitaler Basis zur Verfügung stellt.

The River verfügt über zwei Oszillatoren mit Sägezahn, Dreieck und Puls. Auf dem Panel sind die Funktionen Sync und PWM erkennbar. Im Mixer sind Regler für Noise und External In vorhanden.



Beim Filter scheint es sich nur um einen Tiefpass zu handeln, der neben Hüllkurve, Keytrack und LFO auch von einem Oszillator für Filter-FM moduliert werden kann.

Die beiden ADSR-Hüllkurven und ein analoger LFO sind bestimmten Zielen offenbar fest zugewiesen. Über die Digimod Sektion können andere Parameter wie zum Beispiel Mixer, Resonanz, Attack oder Release angesteuert werden.

Auch Effekte werden mit an Bord sein. Man kann davon ausgehen, dass zumindest der analoge Chorus/Flanger des hauseigenen Effektgeräte The Triko integriert sein wird.

Das Panel beherbergt zwei Farb-Displays. Auf einem ist „Load Sound“ zu erkennen, es wird wohl für Preset-Verwaltung und Editierung zuständig sein.

Baloran The River wird laut Aussage des Herstellers wohl erst zum Ende des Jahres fertig sein. Dementsprechend gibt es bislang auch keine Aussage zum Preis.

Hier gibt es schon mal ein paar Sounds: