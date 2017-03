TOP NEWS: Behringer D, Minimoog-Clone

HE HAS DONE IT AGAIN!

„Asche auf mein Haupt.“ Es ist nun doch tatsächlich eingetreten, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Uli und seine Mannen haben es tatsächlich gewagt, den Minimoog Model D quasi fast 1:1 zu reproduzieren – wenn auch vorerst nur als Desktop-Version. Name: BEHRINGER D

Laut Uli Behringer soll das Objekt „D“ für ca. 400 USD in den US-Handel kommen. Bei uns darf man dann mit ein paar Euro mehr rechnen. Nun sieht das Teil zwar aus wie ein Minimoog, aber hatte Ulis Synth-Team wirklich genug Zeit, auch den Sound des Originals zu reproduzieren? Wenn der BEHRINGER D jedenfalls so gut klingt, wie er aussieht – ok. Was die Größe angeht, entspricht der BEHRINGER D ohne seine Seitenteilen dem Standardformat für einen Einbau ins Eurorack. Ein interessanter Schachzug, allerdings fehlen mir dann hierfür die entsprechenden Patch-Punkte, damit das auch richtig Sinn macht.

Auch dine Ankündigung, dass sich bis zu 16 D´s zu einer polyphonen Kaskade aneinanderreihen lassen, klingt natürlich spannend.

Die BEHRINGER D Facts lesen sich jedenfalls interessant:

Legendary analog synthesizer with triple VCO design allows for insanely fat music creation

􀀣 Authentic reproduction of original Moog* “D Type” with matched transistors and JFETs

􀀣 Pure analog signal path based on authentic VCO, VCF and VCA designs

􀀣 Classic low pasladder filter with resonance for legendary sound performance

16-voice Midi Poly Chain allows combining multiple synthesizers for up to 16-voice polyphony

􀀣 Semi-modular design requires no patching for immediate performance

􀀣 5 variable oscillator shapes with pulse width modulation for ultimate sounds

􀀣 Overdrive circuit adds insane spice and edge to your sounds

Noise generator

􀀣 Complete Eurorack solution – main module can be transferred to a standard Eurorack case

􀀣 XX controls give you direct and real-time access to all important parameters

􀀣 Noise generator dramatically expands waveform generation

􀀣 External audio input for processing external sound sources

􀀣 Fully servo-balanced output for highest signal integrity

􀀣 Comprehensive MIDI-implementation of all parameters including bulk load/save

􀀣 Designed and engineered in the U.K.

Über Verfügbarkeit ist aktuell noch nichts bekannt. Der BEHRINGER D ist aktuell also nur ein Rendering – und wahrscheinlich damit auch eine recht frühe Ankündigung. Wie lange mussten wir auf den DeepMind 12 warten.