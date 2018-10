Top News: Behringer Pro-1, Analog-Synthesizer

Wow, das hat ja so heftig Wellen geschlagen, dass selbst Uli B. himself sich zu einem Kommentar hinreißen lässt, der kaum seinem Musiker-Robin-Hood-Image entspricht. Einerseits möchte ich gerne selbst entscheiden, was relevant ist oder nicht, andererseits muss Amazona.de auch nicht jedes Gerücht kommentarlos verbreiten. Mit der Verknüpfung von Amazona.de und Thomann habe ich kein Problem; durch T. bin ich erst auf A. aufmerksam geworden, und mit beiden bin ich sehr zufrieden. Wenn Behringer wissen will, was der Kunde will, soll er ihn einfach fragen und nicht so ein Teaser-Theater machen. Am Ende wird dann eine so große Nachfrage erzeugt, dass Instrumente auf Monate im Voraus bestellt und ganze Chargen in kürzester Zeit ausverkauft werden ( wie beim D). Wenn z.B. Roland oder Korg eine Neuheit vorstellen, ist diese auch i.d.R. schnell verfügbar. Da gibt es vorher noch einen Countdown, das war’s dann aber auch. Wenn Behringer in diesem Club auf Augenhöhe mitspielen will, muss er sich auch entsprechend benehmen. Von den 20 angekündigten Projekten war bisher nur der Neutron eine Eigenentwicklung; da sollte noch mehr kommen (die positiven Reaktionen sind doch ein Ansporn, oder?). Einen Pro-One-Clone muss ich jetzt nicht unbedingt haben, für Andere wäre es die Erfüllung eines Traumes. Solange es kein MS-20 ist…