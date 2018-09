Top News: Behringer RD-909, Analoger TR-909 Klon

Behringers 909-Klon am Start

Eine News mit Ansage. Nach der Präsentation der Behringer RD-808 am 808-Day war es klar, dass Behringer auch eine Behringer RD-909 am 909-Day bringen wird. Und voila, hier ist sie – zumindest als Prototyp. Wie wir ja an der RD-808 sehen, kann sich die Finalisierung durchaus noch hinziehen.

Das Foto zeigt den Ist-Stand der Entwicklung aus der Entwicklungswerkstatt in Manchester. Die Behringer RD-909 ist optisch genauso weit an ihr Vorbild, die Roland TR-909, angelehnt, wie es die Behringer RD-808 an die Roland TR-808 ist.

Wir erkennen das bekannte Drumkit aus 11 Sounds. Bei der Bass Drum und den Hihats sind offenbar noch weitere Regler in der Planung? Es bleibt abzuwarten, ob die RD-909 auch solche speziellen Eigenheiten wie das Phasing zwischen Snare und Clap authentisch reproduzieren wird.

Vertraut sind natürlich den Lauflichtsequenzer und die essentielle Shuffle-Funktion. Daneben gibt es aber auch Elemente, die es bei Original nicht gab, wie das Analog Filter und der Wave Designer. Ebenso sind die Funktionen für Transport und Scale hier etwas anderes ausgeführt und die hinterleuchteten Tasten brechen das Vintage-Flair. Wie auch bei der Behringer RD-808 handelt es sich bei der Behringer RD-909 eher um eine modernisierte Version als um einen 1:1-Clone.

Ein Bild von der Rückseite der Behringer RD-909 gibt es noch nicht. Doch da die RD-808 diesbezüglich sehr gut ausgestattet ist, darf man davon ausgehen, dass die RD-909, die offenbar auf der gleichen Plattform aufgebaut ist, ebenso üppig mit Einzelausgängen, MIDI-Trio und USB aufwartet.

Wegen der Verfügbarkeit gibt es selbstverständlich noch keine Auskunft. Auch der Preis steht noch in den Sternen. Bei Posting der RD-808 wurde auf der FB-Seite von Behringer die unverbindliche Frage gestellt: „What would you say if it was below US$ 400?“

Sobald es mehr Informationen zur Behringer RD-909 gibt, werden wir sie natürlich nachreichen.

Seite Dezember 2016 war ja bereits ein Platinenbild sowie ein Statement von Uli Behringer zu seinen TR-Klonen im Umlauf. Auf der nächsten Seite daher eine kleine Zusammenfassung: