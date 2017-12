Top News: Behringer Synthesizer & Drummaschinen angekündigt

Nach dezenten Ankündigungen und gestreuten Gerüchten ist es nun ist es offiziell, Behringer wird mit einem Großaufgebot an Produkten in den Markt für Synthesizer und Drummaschinen gehen.

Die drei Varianten des Deepmind haben gezeigt, dass Behringer „Synthesizer kann“ und diese auch gut angenommen werden. Mit dem Minimoog-Clone namens D tut man sich hingegen wohl noch etwas schwer, denn das Jahr ist rum und in den Läden steht er noch immer nicht.

Jetzt sind auf der Behringer-Website „Musictribe“ konkret neue Produkte gelistet. Wenn auch leider noch keine Fotos online gestellt wurden (wir haben daher hier die Vor-Bilder eingefügt), erfährt man zumindest schon mal die wichtigsten Eckdaten. Bei den Synthesizern sind es folgende Modelle:

Wasp Deluxe

Eine Reproduktion der Edelausführung des bekannten EDP-Synthesizers. Über Chaining können bis zu 16 Geräte für eine entsprechende Polyphonie zusammengeschaltet werden. Außerdem soll sich das Gerät einfach in ein Eurorack einbauen lassen.

2600

Der große ARP mit 83 Patchpunkten, 58 Fader und 15 Schaltern. Hoffentlich nicht auch als Miniversion.

CAT

Dank Dual-VCO kann der rare Synthesizer auch paraphon gespielt werden. Wie beim Wasp Deluxe gibt auch hier 16-faches Chaning und Eurorack-Kompatibilität.

Synthi VCX3

Auf diesen Nachbau des EMS VCS3 werden sicherlich viele scharf sein. 16×16 Pin-Matrix und Joystick sollen mit an Bord sein.

MS-101 BK / GY / BU

Wie bei der Roland SH-101 wird es auch hier einen Handgriff und einen Umhängegurt geben. Der für den Klang maßgebliche Chip 3340 soll authentisch nachgebildet worden sein. Auch 32-Step-Sequencer und Arpeggiator sind erwähnt. Es wird offenbar drei Farbvarianten geben: schwarz, grau, blau. Kein rot?

K-20

Nachdem Korg bereits Mini- und Normal-Version des Klassikers MS-20 herausgebracht haben, wird es spannend, was Behringer hier besser machen will. Nur den Preis? Es wird aber auch ein Miniformat wie Wasp und CAT werden, das sich ins Eurorack einsetzen lässt. Ebenso mit Poly-Chaining.

Aber hier ist noch nicht Schluss. Gleich fünf Drummaschinen sind auf der Website aufgeführt.

Rhythm Designer RD-909 / RD-808 / RD-999

Für die ersten beiden Modelle braucht man nicht viel Fantasie, worauf sie abzielen. Es wird sich um leicht modifizierte Emulationen von TR-909 und TR-808 handeln. Während die Tonerzeugung den Original zu entsprechen scheint (außer dass es bei der 909 nur ein Cymbal zu geben scheint), weicht der Sequencer ab. 64 Steps pro Pattern, 99 „Loop measures“ sowie Mute-Buttons, MIDI, USB, Display sind aufgeführt.

Die RD-999 ist anscheinend ein Spin-offProdukt der RD-808. Die Eckdaten sind gleich, aber die 17 analogen Sounds sind vermutlich nicht an konkrete Vorbilder angelehnt.

OMX / LMX

Hier liegt die Vermutung für Oberheim– und Linn-Nachahmung nah. Aber mit 24 bzw. 25 digitalen Sounds ist die Ausstattung etwas üppiger und es gibt ein Dual-Mode-Filter und einen Wave Designer zur Nachbearbeitung. Die Sequencer-Daten entsprechen der RD-Reihe.

Das liest sich erst einmal alles ganz hübsch. Doch es gibt keinerlei Hinweise wann mit den Geräten zu rechnen ist und auch die Preise stehen noch in den Sternen. Mit der jetzigen Online-Stellung hoffen wir natürlich zur NAMM bereits erste Eindrücke zu bekommen. Aber Behringer kündigt ja gern früh an, da waren in der Vergangenheit auch schon mal zwei Jahre ins Land gegangen, bis ein Produkt auch tatsächlich verfügbar war.