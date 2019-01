Top News: Behringer UB-Xa, Oberheim OB-Xa Klon

Erster Prototyp im Februar fertig

Früher als gedacht, scheint der UB-Xa nun in Produktion zu gehen. Uli Behringer schickte uns gerade folgende Nachricht mit ein paar neuen Bildern:

Statement 2. Januar 2019

„Here’s another exciting update.

We have now completed the entire hardware design, which includes all PCB’s and mechanical aspects.

The next step is to build our first working prototype and we hope to show a physical sample in around a month time.

Please bear in mind that we’re now starting the most time consuming part, which is the firmware development, which will take considerable amount of time.

While we’ll be able to reuse some of the DeepMind firmware, most will be new as we’re moving to a high-performance ARM processor platform. This is especially useful as it allows for us to design upcoming synth in a very efficient manner.

Happy New Year everyone.

Uli Behringer“

Kurz vor Weihnachten hat uns Uli Behringer ein offizielles Statement zum aktuellen Status des UB-Xa Projekts geschickt. Nach einem Telefonat mit Uli persönlich, bestätigte er, dass weltweit mehrere Entwickler-Teams parallel an verschiedenen Projekten arbeiten, die alle massiv vorangetrieben werden. Gleichzeitig versicherte er aber auch, dass Behringer seine PR-Strategie von nun ab ändert und nur noch zu konkret erfolgten Produktionsschritten und Projekten Aussagen machen wird. Na, wenn das so ist, freuen wir uns. Das nun folgende Statement kam heute um 5.14 Uhr und ist doch schon mal ein guter Anfang, da es nicht nur Facts enthält, sondern auch konkret zur Fertigstellung des Projekts Stellung nimmt – auch wenn wir uns offensichtlich noch gedulden müssen, bis der UB-Xa im Laden steht. Ich übergebe nun an Uli (leider noch nicht übersetzt, aber ich brauche jetzt erst mal einen Kaffee ;-)

Statement Uli Behringer vom 20.12.2018

„We’re making good progress.

We’ve now finished the PCB layout of UB-Xa main board which was a major challenge due to the immense complexity of this synth.

From the attached board layout you can see that we have managed to place and route close to 4,000 mainly discrete components, 16 x 3340 VCO’s and 16 x 3320 VCF’s, several ARM processors and I/O’s – all on a highly dense 6-layer PCB. People familiar with electronics, know that laying out mixed architecture boards (analog and digital circuitry) is a true skill.

Compared to the original design you can now witness how technology has massively evolved over the past 40 years, both in component size, board density and CPU processing power. Just compare the large digital section of the original design and how it has now shrunk to a few high-power components. However it is also remarkable that many of the historical components such as TL064/74 quad opamps are still available and quite popular.

We hope to be able to assemble our first prototype in a couple of months and we’ll be showing you pictures when we’re ready. Please bear in mind that we haven’t started with the firmware development yet which is the majority of the work. This will take much of 2019 to complete.

This synth is one of my all-time favorite synths and I can’t wait to play the first chord :-)

Uli

P.S. As you can see from the board, we’ve retained the original Voice Panning trimmers.“

Behringer UB-Xa Meldung vom 27.11.2018

Vor fast einem Jahr wurden zum ersten Mal Infos zum Behringer UB-Xa publik, dann war es schnell wieder völlig ruhig. Sehr verwunderlich, denn das dürfte immerhin das aufwändigste Synth-Projekt des Herstellers sein. Wir wollen zwar nicht jeden Zwischenschritt vermelden, aber bei diesem Synthesizer sind die Erwartungen sicherlich so hoch, dass man auf dem Laufenden bleiben möchte.

Jetzt hat sich Uli Behringer via Gearslutz-Forum gemeldet. Tatsächlich wurde das Projekt wegen anderweitigem Arbeitsaufkommen ein Zeit lang nicht weiterentwickelt, doch nun ist das Team wieder voll dabei. Schaltung und Platine sollen fertig sein, bei denen man VCOs und VCFs für einen möglichst originalen Klang mit den (Klon)-Chips 3340 und 3320 realisiert hat. Nur bei den digitalen Teilen der Schaltung setzt man auf einen modernen, leistungsfähigeren Prozessor.

Auf dem obigen Screenshot fällt natürlich auf, dass dort ein Keyboard gerendert wurde. Die früheren Abbildungen zeigten bislang nur eine Desktop-Version. Es bleibt abzuwarten, wie lange es noch dauern wird, bis ein funktionsfähiger Prototyp spielbar und testbereit ist. Bei der RD-909 beispielsweise lagen zwischen erster Meldung und Testversion gute zwei Jahre. Es wird um Geduld gebeten.

Behringer UB-Xa Meldung vom 9.1.2018

Was wäre wenn? Diese Gedankenspielchen um mögliche Synthesizer kennen wir zur Genüge. Nun hat Uli Behringer ein solches offen ins Netz gestellt und hofft auf vielfältige Reaktionen. Wie realistisch ist der Oberheim-Klon Behringer UB-Xa?

Nachdem Behringer sich beim Erstlingswerk Deepmind 12 an dem Roland-Klassiker Juno-60 orientiert hat (und im nächsten Schritt den Minimoog kopiert), ist nun also Oberheim im Visier. Das analoge Schlachtschiff OB-Xa gilt sowieso als einer der besten polyphonen Synthesizer generell. Für Fans empfehlen wir an dieser Stelle natürlich den Blue Box Artikel auf amazona.de

Ist ein Oberheim Klon von Behringer überhaupt sinnvoll umsetzbar, insbesondere wenn sich eine Massenmarkt-orientierte Firma wie Behringer daran macht? Mit der Ankündigung will Behringer (nach eigener Aussage) die Entwicklung eines Produktes erstmals von Anfang an in alle Schritten der Entwicklung öffentlich machen. Was uns nebenbei auch sagt, dass wir mit dem finalen Produkt nicht in nächster Zeit zu rechnen brauchen. Es wird mindestens12 Monate brauchen.

Dass mit dem Behringer UB-Xa keine großen abzusetzenden Stückzahlen zu erwarten sind, räumt selbst Uli Behringer in seinem Statement ein. Doch er stellt hier seine Leidenschaft in den Vordergrund:

„However we at Behringer and Midas believe in the passion to revive these analog jewels and the fun these projects create for our team – which to us is worth everything.”

Und in Anspielung auf Rolands ACB-Technologie wird der Wert von Analogtechnik gepriesen, was wir zumindest den Entwicklern von Midas abnehmen:

„Many of our competitors spend all of their effort on marketing to make you believe in analog synth emulation simply because it’s much easier and cheaper to assemble a DSP chip on a PCB board rather than building products with thousands of analog components and deal with the manufacturing complexity plus expensive manual calibration processes. …

We at Behringer do not believe in “virtual analog”, VST’s or other creative names for digital sound emulations as we are of the firm opinion that you cannot replicate true analog sound through digital technology, and there are many technical reasons for this. To be very clear, this doesn’t mean digital synths or VST’s can’t sound great, but it is just something we don’t believe in.“

Nun aber zum UB-Xa selbst und das ist leider noch nicht sehr konkret. Dieser ist ganz offiziell als Klon des Oberheim OB-Xa angekündigt. Offenbar will man sich hier dichter am Original orientieren als mit dem Deepmind am Juno. Das heißt dann offenbar, dass nicht nur Oszillatoren, Filter und andere Komponenten keine (wesentlichen) Erweiterungen bekommen werden, sondern es auch bei acht Stimmen bleibt.

Das Rendering zeigt zunächst eine Desktop-Version, aber angesichts der Deepmind-Reihe kann man vielleicht auch ein Keyboard erwarten.

In Kürze sollen von den Entwicklern bei Midas Videos und Postings über die Fortschritte des Behringer UB-Xa veröffentlicht werden.