Top News: Behringer X-Touch One, DAW/MIDI-Controller

Controller für Preisbewusste

Es ist bereits einige Jahre her, dass Behringer mit den X-Touch Controllern äußerst praxistaugliche DAW/MIDI-Controller auf den Markt gebracht hat. Nun scheint der Hersteller weitere Produkte für diese Serie zu planen, auf der Website des Herstellers ist nämlich der Behringer X-Touch One aufgetaucht. Keine Angst, es handelt sich um keinen Teaser, wie wir das von den Synthesizern des Unternehmens her kennen, der X-Touch One scheint äußerst real.

Optisch reiht sich der Behringer X-Touch One in die gleichnamige Produktreihe ein. Laut Website verfügt er über Motorfader, Cursor-Tasten, Jog-Dial sowie zahlreiche Funktionstasten. Auch eine Anzeige für Taktmaße und Zeiten bietet der DAW-Controller, diese soll auch Informationen der aktuellen Spur anzeigen können. Wie auch die größeren Brüder soll der X-Touch One das HUI und Mackie Control Protokoll unterstützen, so dass man ihn mit allen gängigen DAWs einsetzen kann. Verschiedene Presets sind enthalten bzw. lassen sich anlegen. Im MIDI-Modus lassen sich sowohl Noten- als auch Control-Change-Befehle senden, hierfür gibt es u.a. einen Encoder samt LED-Leuchtkranz.

Insgesamt 34 dedizierte und beleuchtete Buttons bietet der Behringer X-Touch One, neben dem 100 mm Motorfader ist dazu ein 8-segmentiges LED-Meter zu erkennen. Damit man mit dem DAW-Controller keine USB-Ports am Computer verliert, verfügt er über zwei eigenen Ports zum Anschluss weiterer USB-Geräte. Betrieben wird der X-Touch One mit einem externen Netzteil, anschließbar ist auch ein Fuß-Controller.

Der Behringer X-Touch One wird voraussichtlich 159,- Euro kosten.