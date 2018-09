Top News: Bespielbares Synthesizer Museum in der Schweiz, Kickstarter

SMEMgols Schätze

Analoge Synthesizer sind der Grund warum Amazona.de exsitiert und etliche Mitarbeiter und Leser haben selbst einige analoge Schätzchen zu hause und können sich daran erfreuen und ihre Erfahrungen an die Neueinsteiger und Wissbegierigen weitergeben.

Doch das ist leider alles, was wir hier weitergeben können und jeder weiß: eigene Erfahrungen am Gerät sind durch nichts zu ersetzen. Wie also an diese Erfahrungen kommen? Die zufallsbasierten Möglichkeiten wie Messen und mehr oder weniger private Treffen sind eine Möglichkeit. Aber dort wird man weder die Ruhe, als auch die Möglichkeit finden die schönen Geräte ausgiebig in einer eigenen Produktions einzubinden.

Was wäre aber, wenn es einen Ort gäbe, der über 1000 analoge und vor allem seltene Synthesizer und 5000 Effektgräte der letzten 70 Jahre spielbereit hält und die Möglichkeit bietet, dort eigene Tracks aufnehmen zu können? Nur ein Traum?

Nein, diesen Ort gibt es wirklich und er nennt sich SMEM – „Swiss Museum & Center for Electronic Music Instruments“ und ist in Fribourg in der Schweiz zu finden. Das SMEM wurde schon 2016 von einer handvoll von Synthesizer-Liebhaber*Innen als Non-Profit-Organisation gegründet und hat seitdem die oben genannte Anzahl an Geräten gesichert, zur Betrachtung.

Doch was ist ein Synthesizer wert, der nicht gespielt wird? Wenn man vom Museumswert absieht, ganz bestimmt ein Verlust für die Elektronische Musik als solche, denn bisher war das SMEM „nur“ ein Museum. Das soll sich jetzt ändern.

Deswegen haben SMEM ein Kickstarter-Projekt gestartet, das zur Einrichtung des „Playrooms“ dient. Dieses „Open Space“-Studio, dient dazu Workshops und Seminare abzuhalten, Parties zu feiern und natürlich, um die analogen Schätze auch ohne Zeitzwang zu bespielen und Aufnahme-Sessions abzuhalten.

Es soll auch weiterführende Literatur verfügbar sein:

Dazu benötigen SMEM 42655,- Euro, um den Raum hinreichend für elektronische Musikproduktionen einzurichten. Doch Achtung, das Geld der KS-Backer dient nur zur Einrichtung des Playrooms, zum Benutzen muss er angemietet werden. Die laufenden Kosten für einen permanent anwesenden, geschulten Ansprechpartner, Strom und Pflege der Synthesizer sind nunmal auch nicht umsonst.

Auch ist noch nicht ganz raus, ob alle Geräte auf Wunsch im Playroom zur Verfügung gestellt werden können, oder nur eine Auswahl. Zumindest kostet es einen beliebigen Synthesizer aus der Kollection 4 Stunden lang zu spielen während der Kickstarter-Zeit immerhin 555,-CHF / ca. 493,- Euro.

Während der Kickstarter-Phase gibt es diverse Backer-Kategorien, wie z.B. eine 4 Stunden Session für 45,- CHF / ca. 39,- Euro, oder eine jährliche Mitgliedschaft for 140,- CHF / ca. 124,- Euro inklusive 7 kostenlosen 4 Stunden Sessions. Der vier Tage Aufenthalt im Playroom kostet 1800,-CHF / ca. 1600 Euro.

Geld, das über den benötigten Kickstarterbetrag hinaus gesammelt wird, fließt in die Anschaffung neuer Synthesizer.

Die Kickstarter-Preise sind wie folgt:

Wie bei allen Kickstarter-Projekten ist auch dieses Projekt eine Vorfinanzierung ohne weitere Gewährleistungen und läuft noch bis 3. Oktober 2018.