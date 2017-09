Top News: beyerdynamic DT 240 Pro, Kopfhörer

Die Anzahl der Produkte im Kopfhörerbereich hat in den letzten Jahren extrem zugenommen und das unabhängig davon, ob man ein Hi-Fi- oder ein Studioprodukt sucht. Kopfhörer sind weiterhin „trendy“ und die Hersteller scheinen hier ein gutes Geschäft zu wittern. Doch es gibt immer wieder Produkte, die aufhorchen lassen und der neue beyerdynamic DT 240 Pro gehört mit Sicherheit dazu. Seinen größeren Brüdern, allen vorneweg der DT 770 Pro oder der DT 880 Pro, vertrauen viele Musiker und Produzenten. Der beyerdynamic DT 240 Pro soll jetzt das Feld nach unten öffnen und preisbewusste Käufer anlocken.

Die Firma beyerdynamic bewirbt den neuen DT 240 Pro (nicht nur) für die Generation der mobilen Anwender, denn Musik entsteht im Jahr 2017 nicht nur im Studio, Videos werden auch am Laptop geschnitten, Podcaster berichten aus der ganzen Welt. Und genau hier soll laut beyerdynamic der DT 240 Pro zum Zuge kommen. Dank einer niedrigen Impedanz von 34 Ohm kommt der DT 240 Pro mit wenig Verstärkerleistung aus. Er funktioniert am Studiomischpult genauso wie am Smartphone.

Die Firma beyerdynamic hat dem DT 240 Pro eine besondere Form der Hörerschalen verpasst, diese sollen den Kopfhörer besonders handlich machen. Der Hersteller nennt das „Compact Over Ear“, was eine Mischung aus On-Ear- und Over-Ear-Bauweise darstellt. Dank einer guten Schallisolierung kommt das Klangverhalten des Kopfhörers auch in lauter Umgebung gut zur Geltung.

Der beyerdynamic DT 240 Pro ist ein dynamischer Kopfhörer und wird als „offen“ eingestuft, der Frequenzbereich soll sich von 5 bis 35.000 Hertz erstrecken. Mit einem maximalen Schalldruck von 119 dB ist er erstaunlich laut, der Klirrfaktor soll unter 0,05% (1 mW/500 Hz) liegen.

Der beyerdynamic DT 240 Pro soll im Laufe des Oktobers in den Handel kommen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99,- Euro. Für ein DT-Modell von beyerdynamic ein Schnäppchen, wenn – ja wenn die Klangqualität auch wirklich stimmt.