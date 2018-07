Top News: Bitwig 2.4, Digital Audio Workstation

Sample It!

In einer Pressemitteilung kündigen Bitwig ihr 2.4er Update an, mit dem u.a. die Sampler-Fähigkeiten ihrer Musiker-DAW weiter ausgebaut werden. Ebenso liefern sie auch einige große Verbesserungen im Arbeitsfluss mit, die das Gesamtpaket verbessern sollen.

Sampler in Bitwig 2.4

Der interne Sampler wurde komplett überarbeitet und mit neuen Synthese-Modi wie Granular und Wavetable bestückt, welche die Sampleverbiegung um ein großes Stück bereichern. Bei der Bearbeitung darf man künftig auf visuelle Crossfades und einen komplett umgebauten und erweiterten Multi-Sample-Editor für Multi-Sample Instrumente zurückgreifen.

Zu den neuen Modi gehören:

PePitch

Das ist ein „traditioneller“ Sampler-Modus, der das Sample beim Spielen per Klaviatur weder in der Tonhöhe noch in der Länge korrigiert. Es sind auch „negative Geschwindigkeiten“ möglich, also rückwärts abspielen. Möglich um auch die beliebten Scratch-Effekte erzeugen zu können. Leider geht aus der Pressemitteilung nicht hervor ob die Variation der Abspielgeschwindigkeit einstellbar oder fix ist.

Cycles

Dieser Modus erhält die Tonhöhe des Samples während man die Abspielgeschwindigkeit verändert. Dies geschieht durch die Zerlegung des Samples in Wavetables, die dann entsprechend gedehnt oder gestaucht werden. Ein Formant-Parameter sorgt für eine weitere dynamische Klangveränderung des Materials. Die Dehnung des Samples kann über die Klaviatur kontrolliert werden. Bei ausgeschaltetem Keyboard-Tracking kann Cycles „sogar“ metallische Klänge erzeugen.

Textures

Der Granular-Synthesizer erhält die originale Tonhöhe während die Länge des Samples, d.h. dessen Abspielgeschwindigkeit über die Parameter Geschwindigkeit, Grain-Größe und Grain-Bewegung unabhängig kontrolliert werden können. Die Anwendung reicht von sphärischen bis abstrakten Klängen.

Zusätzlich hat jeder Modus eine Freeze-Option. Damit kann der Playhead direkt über Benutzerinterakation oder über die mannigfaltigen Modulatoren von Bitwig kontrolliert werden für noch weitreichendere Klangmanipulation.

Verbesserter Multisample-Editor in Bitwig 2.4

Hinzugefügt wurden verschiedene Ansichten zur Darstellungen von Sample-Zonen, die auf verschiedene Bedarfssituationen angepasst wurden. Gruppen lassen sich nun frei erstellen, was das Arbeiten mit mehreren Zonen erheblich erleichtert. Über einen neuen Select-Parameter kann entschieden werden welche Samples bei jeder gespielten Noten abgespielt werden. Sowohl mit dem dem Select- als auch dem Velocity-Parameter lässt sich zonenübergreifend arbeiten und es können mehrere Samples zusammengemischt und kombiniert werden. Zusätzlich gibt es drei neue Modulationsquellen, deren Modulationsauslenkung pro Zone eingestellt werden kann, unabhängig von den Grundeinstellungen einer Zone. Dabei beherrscht jede Instanz von Sampler das Direct-from-Disk-Streaming, um den Speicherverbrauch zu reduzieren.

MIDI-Kanalunterstützung in Bitwig 2.4

Eingehendes MIDI in Bitwig 2.4 bleibt nun auch auf dem Kanal, auf dem es ursprünglich einging. Das Arbeiten mit mehreren Ebenen kann nun auch auf Kanalbasis erfolgen mit verschiedenen intuitiven Ansichts- und Editierungsmodi erfolgen, inklusive diverser Optionen für die, z.B. Event-abhängige, Farbgebung von Noten.

Kanalspezifische Daten können nun für MIDI-Hardware, VST-Plug-ins und interne Bitwig-Devices, wie dem Instrumenten-Layer, nutzbar gemacht werden. Mit dem neuen Kanal-Filter und Kanal-Mapper können MIDI-Kanäle selbst innerhalb einer Effektkette dynamisch umgelenkt werden.

ParSeq-8 Das ist ein einzigartiger Step-Sequenzer für Parametermodulation, bei dem jeder Schritt eine eigene Modulationsquelle ist. Er kann von den Clock-Einstellungen des Projekts gesteuert werden, bei jeder Steuereingabe einen Schritt vorwärts rücken oder parallel freilaufend sein. Bei jedem neuen Schritt werden die Parameter jedes Ziels moduliert und dann zurückgesetzt. Das ermöglicht eine größere Dynamik innerhalb eines Projekts.

Der Steps-Modulator wurde mit einem neuen Ping-Pong-Loop-Modus versehen.

Note Counter

Ein Notenzähler um zyklische Modulationen von Pattern, abhängig von jeder neuen eingehende Note, zu erzeugen.

Verbesserung andere Bitwig Devices

Der Bit-8 Audio-Degrader bekommt neue Quantisierungsmethoden und Parameter um „schmutzigere oder sauberere Arten der Zerstörung“ zu erzeugen.

Die Layer-Devices erhalten Verstärkung durch Note FX, das für eine parallele Erzeugung von Noteneffekten gut ist.

Außerdem wird jeder Parameterwert und die verfügbaren (sekundären) Klickaktionen beim Überfahren mit der Maus nun in der Fensterfußzeile angezeigt.

Kontrollervisualisierung

Die On-Screen-Darstellungen von Hardware-Kontrollern erscheinen nun direkt im Bitwig-Fenster. Bei Bedienung der Kontroller wird die Auswirkung des entsprechende Parameters auf dem Bildschirm direkt angezeigt.

Über neue Kontroller-Take-Over-Modi lässt sich nun auch festlegen, wie die Hardware-Kontrollen und die Software interagieren. Die Visualisierung soll dabei die ganzen Auswirkungen dieser Interaktion auf einen Blick darstellen. Ob das auch für Makros gilt wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt.

Größenanpassung und Farbe

Spuren können nun in der Mixer-Ansicht in der Breite angepasst werden. Auch die Breite in der Szenen in der Arranger-Ansicht und die Clips und Wellenformen können in ihrer Größe angepasst werden. Szenen können nun ihre eigenen Farben haben, um komplexe Projekte übersichtlicher zu gestalten.

Verfügbarkeit von Bitwig 2.4

Das Bitwig 2.4 Update wird für alle mit einem aktiven Upgrade-Plan erhältlich sein.

Wann das Update verfügbar sein wird gaben BItwig bisher nicht bekannt.