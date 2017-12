TOP NEWS: Biyang Livemaster Effektboard

Die chinesische Effektmarke Biyang hat den LiveMaster veröffentlicht, ein erschwingliches modulares Gitarren-Pedalboard. Der Biyang Livemaster ist in Vier-Effekt-, Sieben-Effekt- und 10-Effekt-Mainframe-Konfigurationen erhältlich und ermöglicht das Ein- und Austauschen von Mikroeffektmodulen über eine Federverriegelung, wobei alle Anschlüsse vom Pedal selbst gehandhabt werden. Was in der Praxis bedeutet, dass man sich keine Sorgen um Strom- oder Audiokabel machen muss, Click and play sozusagen.

Das Gehäuse des Biyang Livemaster besteht aus leichtem Aluminium und bietet einen True-Bypass-Analog-Signalweg. Jeder Fußschalter ist Tap-Tempo-kompatibel mit relevanten Modulen und Patches können auch im internen Speicher des Biyang Livemaster gespeichert werden. Vierzig der beliebtesten Effekte wurden bereits in den Mikro-Effekt-Modulen veröffentlicht, weitere sind laut Hersteller auf dem Weg bzw. in Planung.

Pedalboard-Fans werden vielleicht dem Konzept des Investierens in ein ganz neues System kritisch gegenüberstehen, aber Biyang macht den Umstieg zumindest sehr erschwinglich: Die Preise der Biyang LiveMaster Mainframes reichen von moderaten ca. 65,- bis 120,- Euro, während einzelne Module von ca. 19,- bis 34,- Euro im Handel erhältlich sein werden.