Top News: Black Corporation Xerxes, polyphoner Synthesizer

Prototyp eines Synthex-Clones

Black Corporation zeigte auf dem Synthposium in Moskau einen neuen Prototypen namens Xerxes. Nach CS-80 und Poly-Kobol wendet man sich diesmal offenbar dem Elka Synthex zu. Nach dem Scheitern des Synthex-Projektes der finnischen Firma Soundion klingt das für Synth(ex)-Fans doch sicherlich vielversprechend.

Auf dem eigenen Instagram-Account veröffentlichte Black Corporation ein Rendering und ein Foto, so dass man die Meldung als echt ansehen kann.

Xerxes wir also wieder ein achstimmiger Clone (wie auch Deckards Dream und Kijimi) eines analogen Klassikers. Der Elka Synthex gilt ja in Fankreisen als die bessere Alternative zum Sequential Prophet-5 und wurde vor allem durch Jean Michel Jarre bekannt. Auf gleich zwei Artikel zum Original möchten wir an dieser Stelle hinweisen: aus unserer neuen Reihe History&Sounds gibt eine Video-Doku dazu (wer war da so vorausschauend?) und vor einiger zeit gelang es Chefredakteur Peter Grandl ein Interview mit Mario Maggi, dem sonst als öffentlichkeitsscheu geltenden Entwickler des Elka Synthex, zu führen.

Auf dem Renering erkennt man gut die Ausstattung von Xerxes: zwei Oszillatoren mit Triangle, Saw, Square und Pulse (PWM). Ringmodulation und Synchronisation sind möglich.

Das Multimode-Filter hat die Modi Tief-, Band- und Hochpass. Für einen breiteren Klang ist ein offenbar zweistufiger Chorus–Effekt vorhanden.

Zwei Hüllkurven und ein synchronisierbarer LFO mit Einsatzverzögerung sowie eine vierwegige Zuordnung von Velocity und Aftertouch sind für die Modulation zuständig. Und natürlich sind die Sounds speicherbar. Der Sequenzer des Originals scheint jedoch nicht mit an Bord zu sein. Ansonsten hat Black Corporation noch keine weiteren Details bekannt gegeben. Vermutlich wird der Preis wie bei den vorherigen Synthesizern Deckards Dream und Kijimi (die im baugleichen Rackgehäuse eingesetzt sind) liegen, die jeweils 1.199 $ in der Built-Variante kosten. Da derzeit erst die erste Produktionsrunde des Kijimi vorbestellt werden kann, wird es bis zur Fertigstellung von Xerxes vermutlich noch ein Weile dauern.

Sobald es weitere Information seitens des Herstellers gibt, reichen wir diese hier nach.