Top News: BOSS WL-Serie, Drahtlossysteme

Drahtlose Lösungen vom BOSS

BOSS hat seine neue WL-Serie angekündigt, eine neue Linie von drahtlosen Systemen für Gitarre, Bass und andere elektronische Instrumente.

Die optimale drahtlose Verbindung der WL-Serie wird automatisch eingestellt, wenn die Sender- und Empfängerkomponenten angedockt sind, ohne dass ein weiterer Benutzereingriff erforderlich wäre. Ein eingebauter Akku im Sender bietet bis zu zwölf Stunden ununterbrochene Wiedergabezeit.

Das BOSS WL-20 Wireless System ist so einfach zu bedienen wie ein Standard-Gitarrenkabel. Ein kleiner Sender wird an das Instrument und ein passender Empfänger wird an ein Pedal oder einen Verstärker angeschlossen. Der Empfänger enthält eine Kabeltonsimulation, die den natürlichen kapazitiven Effekt eines drei Meter langen Gitarrenkabels nachbildet.

Das BOSS WL-50 Wireless System ist ideal für Pedalboards geeignet. Es verfügt über ein integriertes Sender-Dock sowie zwei Kabelton-Simulationsoptionen. Der Empfänger wird über einen Netzadapter oder AA-Batterien mit Strom versorgt. Mit der Stromversorgung des Netzteils kann der DC-Ausgang des Empfängers die Stromversorgung auf ein oder mehrere Pedale verteilen.

Der BOSS WL-T Wireless Transmitter kann als Ersatzteil für ein WL-20, WL-20L oder WL-50 System oder den Katana-Air Wireless Gitarrenverstärker verwendet werden.