Top News: Cakewalk lebt weiter

Ende November berichteten wir über das Ende von Cakewalk. Die zum Gibson Konzern gehörende DAW, die weltweit viele Freunde und User hat, sollte nach damaligen Berichten aufgrund des folgenden Grunds zu Grabe getragen werden: „…in order to align with the company’s acquisition strategy, focused on growth in the global consumer electronics audio business.“ Gibson wollte sich seitdem mehr auf den Consumer Markt konzentrieren, die Server von Cakewalk sollten aber auf unbestimmte Zeit weiterlaufen.

Jetzt gibt es aber Grund zur Freude, denn die Marke Cakewalk wurde mit all ihren Produkten von BandLab übernommen. Auf der neu kreierten Webseite cakewalk.bandlab.com wurde die Neuigkeit heute verkündet. Interessant: Zur NAMM SHOW 2018 belebte Bandlab bereits die Hersteller Teisco und Harmony, Cakewalk ist nun der nächste insolvente Kandidat, der neu belebt wird.

In der zugehörigen Pressemeldung von BandLab klingt alles sehr vielversprechend. Man wisse um das Potenzial des bereits seit über 30 Jahre aktiven Herstellers und finde, dass die Entwicklungen des Herstellers eine neue Basis benötigen.

Das Unternehmen BandLab existiert seit 2016 und war bisher vor allem als Social Music Plattform bekannt. Die Firma hält einen Großteil am Magazin Rolling Stone, dem Unternehmen MONO sowie Swee Lee, dem führenden asiatischen Händler für Musikinstrumente und Pro-Audio Produkte. Nun gehört also auch Cakewalk zum Portfolio des Unternehmens BandLab und es bleibt abzuwarten wie sich die Firma unter neue Führung entwickeln wird. Laut Pressemeldung sollen weitere Informationen zum Fortbestand des DAW-Spezialisten bald bekannt gegeben werden.