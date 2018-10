Top News: Circlefade CF1, Sequencer

Hardware Sequencer mit KI

Ein neuer Hardware-Sequencer befindet sich gerade in der Entwicklung. Und da hierzu noch Input gegeben werden soll bzw. Interessenten einen der Prototypen testen dürfen, berichten wir heute schon einmal vorab über den Circlefade CF1. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Produkt, das vorwiegend über einen HD-Touchscreen gesteuert wird. Der CF1 bietet 12 Ausgänge für CV, Gate, Velocity und LFO, eine MIDI-Schnittstelle sowie Sync-Ein- und Ausgang.

Bis zu 100 unterschiedliche Sequenzen können innerhalb des Song-Modes zusammengestellt und mit MIDI-Effekten versehen werden. Interessant ist, dass der Circlefade CF1 die Anzeige als Piano-Roll ermöglicht. Auch ein Skalenmodus ist integriert.

Der in Frankreich entwickelte Circlefade CF1 erlaubt es, dazu neue Sequenzen über KI (Künstliche Intelligenz) zu erfinden, man darf gespannt sein, was da am Ende herauskommt.

Hier nochmal die Features des CF1 im Überblick:

HD touchscreen

Max loop length: unlimited

Simultaneous MIDI sends: all 16 Channels​

Record sequences

Piano roll / random / pad / record

Quantize 1/ 128 step

Ratcheting & swing

Scale mode

MIDI in / MIDI out

12 assignable CV portsI

Pitch / gate / velocity / LFO

Synchronization master / slave

Song mode: construct tracks, MIDI effects, solo / mute functions/ up to 100 different sequences

Predictive mode: use our artificial intelligence – train the AI though the progression system to generate custom sequences

Wann der CF1 auf den Markt kommen wird und zu welchem Preis, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer Interesse an diesem Hardware-Sequencer hat, kann sich auf der Website des Herstellers für die Tests des aktuellen Prototypen melden (und uns hoffentlich davon berichten).