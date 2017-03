Top News: Clavia Nord Lead A1, VA-Synthesizer

Die Soundbeispiele klingen total vielversprechend. Auf der Clavia-Webseite wird ja extra auch auf die neue VA-Engine hingewiesen: „At the heart of the Lead A1 is our new analog modeling engine. Taking our virtual analog synthesis to a new level, this modeling recreates a total analog signal path with uncanny realism, and is capable of immense sonic variety.“

Sehr geil finde ich auch folgendes Clavia-Zitat: „With 24-voice polyphony and four simultaneous synthesizer parts, the Lead A1 is a true synthesizer powerhouse that goes far beyond the current trend for limited capability analog reissues.“ Bei Neuerscheinungen wie dieser oder letztes Jahr dem Prophet 12 bin ich auch echt froh, der Versuchung widerstanden zu haben, mein Geld für irgendwelche halben Billig-Sachen herauszuwerfen.