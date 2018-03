TOP NEWS: Cordial Silent Kabel, Instrumentenkabel

Der süddeutsche Kabelhersteller CORDIAL erweitert zur Musikmesse Frankfurt 2018 sein Sortiment an Silent-Kabeln um sechs neue Typen. Der patentierte NEUTRIK silentPLUG erlaubt es Gitarristen und Bassisten, beim Instrumentenwechsel das Kabel am Instrument einzustecken, ohne dass dabei laute störende Geräusche entstehen, selbst bei einem voll aufgedrehten Instrumentenverstärker am anderen Ende des Kabels.

Die Wahl des Steckverbindertyps an der Gitarre – gerade oder gewinkelt – unterliegt praktischen und ergonomischen Vorgaben, daher werden die Kabeltypen CSI METAL, CXI SKY und CRI konsequenterweise sowohl mit geradem als auch mit gewinkeltem Silent-Stecker angeboten.

Lieferbare Längen: 3, 6 und 9 Meter.