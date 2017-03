TOP NEWS: Cort Classic TC, E-Gitarre

Die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern Cort und Manson Guitars geht in eine neue Runde! Die neu präsentierte Cort Classic TC basiert auf dem Design der Manson MA Classic, aber das scheint auch schon alles zu sein, denn sowohl Hölzer als auch die Hardware und die Tonabnehmer wurden komplett neu gestaltet. Basis ist ein massiver Eschekorpus, in den ein Compound Radius Ahornhals mit satinierter Halsrückseite und Rosewood Griffbrett eingeschraubt wurde. Zwei Manson Singlecoil-Pickups in Steg- und Halsposition sorgen für die elektrische Abnahme, angewählt werden die Tonabnehmer über einen Dreiwegeschalter, der sich zusammen mit Volume- und Tonepoti auf einer Metallblende befindet.

Die Cort Classic TC wird in zwei Farben ausgeliefert, zum einen in einem deckenden Blaulack („Blue Ice Metallic“) und zum anderen in einem Vintage-Finish mit durchscheinender Maserung des Eschekorpus („Scotch Blonde Natural“). Europreise stehen noch nicht fest, wohl aber der Preis in US-Dollar und der bewegt sich, wie erwartet, in einem relativ moderaten Bereich. 699,- Dollar werden für die Cort Classic TC fällig, der Europreis dürfte vermutlich etwas darunter liegen.

Die Fakten zur neuen Cort Classic TC

einteiliger Eschekorpus

Compound Radius Neck aus kanadischem Ahorn

Rosewoodgriffbrett mit 22 Bünden (648 mm Mensur)

Manson Singlecoil-Pickups, mit Dreiwegeschalter anwählbar

Chromhardware

verfügbare Farben: Scotch Blonde Natural und Blue Ice Metallic