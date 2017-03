Top News: Dave Smith Instruments Pro 2, Hybrid-Synthesizer

Mein erster – sicher voreiliger – Eindruck: Ist der Neue wirklich so neu – vom Sound her betrachtet´?

Monophon mit Digitalen Oszillatoren und ’ner Menge wirklich interessanter Modulationsmöglichkeiten – richtig? Die sogenannte Paraphonie lasse als Beigabe unbetrachtet.

Monophonie:

… ist bei echten vollständigen Analogsynths (mit VCO, VCF, VCA) völlig okay, da Polyphonie bei hoher Modulationsflexibilität schnell komplex und teuer werden kann (siehe Schmidt Synth). Digitale Kontrolle der VCOs, digitale LFOs und Hüllkurven, wenn sie schnell genug sind, sind auch okay, damit Patches abgespeichert werden können.

Digitale Oszillatoren:

… haben eine hohe Flexibilität und es können komplexe Sounds aus einem Digitaloszillator gezaubert werden, ohne dass man einen Filter etc. einsetzen müßte. Das, finde ich, ist die besondere Stärke und gibt es schon seit langem in Software und Hardware (z.B. Virus).

Daher bin ich etwas enttäuscht vom DSI Ansatz, der schon beim P12 sichtbar ist. Die Nutzung der Digitalen Oszillatoren bleibt eigentlich weit hinter den Möglichkeiten zurück.

Was ich sofort bestellen würde, wäre z.B. ein Pro 3, der z.B. erlaubt, in den digitalen Oszillator eigene Wellenformen zu verwenden. Das viermal – wäre ein Bomben-Synth, der viel in den Schatten stellen würde, was heute erhältlich ist.