Top News: Denk ich an Deutschland in der Nacht

„Denk ich an Deutschland in der Nacht“ – eine Dokumentation der DJ- und Club-Kultur

Romuald Karmakar dreht seit vielen Jahren Spiel- wie auch Dokumentarfilme. Gesehen davon hatte ich bisher keinen, wobei Titel wie „Das Frankfurter Kreuz“ oder „Das Himmler Projekt“ nicht wirklich nach langweiliger Doku klingen.

Auf keinen Fall langweilig, eher sehr spannend für Musikinteressierte, dürfte sein neuester Dokumentarfilm sein: „Denk ich an Deutschland in der Nacht“. Die Doku verspricht neben dem interessanten Thema DJ- und Club-Kultur alleine schon von den Akteuren viel spannenden Stoff. Einer der Hauptakteure: Ricardo Villalobos. Ricardo Villalobos gehört zu den DJs und Produzenten der deutschen Techno-Bewegung, die gefühlt seit Anfang an dabei sind. Auflegen sowie Veröffentlichen findet zumeist (hat jemand ihn schon einmal eine CD spielen sehen?) straight Vinуl statt und viele seiner Releases finden nie den Weg in den Handel, sondern werden auf Platte gepresst nur an andere DJs verteilt.

Nicht weniger illuster sind die weiteren Gesichter, die in dem Dokumentarfilm zu sehen sind wie Roman Flügel, David Moufang aka Move D, Ata oder Sonja Moonear.

Dabei ist der Film keine Dokumentation, die dem Zuschauer aktiv Informationen vorsetzt, sondern eher eine Reise, geleitet von den Akteuren, Erzählungen und der Musik. Viel spielt quasi hinter der Kulisse Musik. Ideen, Gedanken, ein wenig spirituell und viel Philosophie, das, was dort gefeiert wird.

So wie die Gedankensprünge, so auch das Stilmittel des Films. Dafür gibt es Bilder, die man so selten zu sehen bekommt – zum Beispiel eхklusives Material aus der Panorama Bar im Berghain, wo schlicht und einfach härtestes Film- und Fotografierverbot herrscht.

„Man schraubt alle Werte auf ein niedriges Level runter, sodass keiner mehr mit komplizierten Werten kommen kann. Man trifft sich auf dem niedrigsten Wert, und das ist eine gleichbleibend rhythmische Musik, die es schafft, sehr viele Leute in diesen Zeiten von Atomisierung und Vereinzelung zusammenzubringen. Wir kümmern uns um dieses Zusammenbringen.“ Ricardo Villalobos

Nachdem der Film auf der Berlinale Premiere feiern durfte und bisher nur auf Events wie der Superbooth 2017 zu sehen war, startet der Film heute in den öffentlichen Kinos und wird hier für kurze Zeit zu sehen sein. Sehenswert ist diese Dokumentation in jedem Fall.

Die Termine dafür gibt es HIER.