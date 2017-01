Top News: Denon DJ SC50000, Media-Player

Aus dem Hause Denon DJ gab es bereits vor einigen Wochen eine kleine Produktankündigung, die aber viel mehr als ein Video (siehe am Ende des Beitrags), in dem das Produkt nicht im Detail zu erkennen ist, nicht war. Ein Media-Player wird es werden, das war zu erkennen und mit dem Slogan „Change your rider“ nahm Denon DJ ganz unverblümt Pioneer DJ und die CDJ- / XDJ-Serie in Angriff, die aktuellen Club-Standards in Sachen CD- / Media-Player.

Nun wurde auf DJTechTools ein Bild geleaked, welches das neue Gerät zeigt und auch schon einen guten Einblick auf die Funktionen geben kann.

Denon DJ SC5000 wird das Gerät heißen und es wird ein reiner Media-Player im Stile der Pioneer XDJ-Modelle sein, vermutlich zur NAMM Show 2017 dann öffentlich bekannt gegeben.

Vom Aussehen her wirkt der SC5000 wie ein XDJ-700, flaches Gehäuse, gebürsteter Stahl zu finden in Form der Faceplate, großes Display angewinkelt an der Oberseite.

Das offenbar vollfarbige Display, primär in Blau- und Grün-Tönen gehalten, zeigt Artist und Titel, eine mitlaufende Wellenform, eine komplette Übersicht über den Track mit Hot Cues, Tempo und Pitch-Informationen, die Zeiten natürlich, die Tonart des Titels sowie weitere kleine wichtige Informationen zu Einstellungen.

Ein großes Jog-Wheel ist mittig platziert, offenbar mit großem Display mittig samt Cover-Darstellung und bekannter Ring-Darstellung für Laufrichtung. Play- und Cue-Tasten finden sich unten links, Pitchfader rechts neben Master- und Sync-Tasten. Die Player werden also Link-bar sein und auch synchronisierbar. Das macht Sinn im Hinblick auf die Denon eigene Software „Engine“, die ähnlich Pioneers rekordbox das Vorbereiten von Tracks und Sets am Computer erlaubt. Sicher wird es hier auch software-seitig ein Update geben.

Auffallen tun ebenso die Pitch-Bend Buttons, eher untyptisch für einen Media-Player mit großem Jog-Wheel. Notiz am Rande: Der SC5000 wäre nicht der erste Player mit Pitch-Bend Tasten in diesem Format, der Gemini MDJ-1000 bietet dieses Feature seit Jahren.

Nun, Jog-Wheel-Adjust ist an Board ebenso wie Start- / Stop-Zeit, beides als Potis zum Einstellen über dem Pitch-Fader. Da findet sich auch der Scroll- und Load-Push-Encoder.

Linksseitig vom Display finden sich dann Auswahltasten für zum Beispiel Shortcuts, View/Preferences oder die Quelle, USB-Speichermedium oder SD-Karten wird der Denon DJ SC5000 Lesen können. Die werden offenbar vorne unter der oberen Faceplate eingesteckt. Ich hoffe, ein wenig versenkt, ansonsten sehe ich schon die Gefahr, dass die USB-Sticks vorn überstehen, was sie zum direkten Angriffsziel des Bauches machen.

Sehr interessant ist aber die ganze Sektion unter dem Jog-Wheel. Hier finden sich viele bunte Tasten. Allen voran acht Performance-Pads, wie man sie von Controllern kennt. Offenbar handelt es sich um gummierte kleine Pads für Funktionen wie Hot Cue, Loop, Roll und Slicer, dazu ein Shift-Button und zwei Pfeil-Tasten, vermutlich zur Navigation der Effektpunkte im Track wie Beat-Jumps?

Ein vielversprechendes Feature, mit dem Denon DJ Pioneer einen Schritt voraus wäre.

Ebenfalls anders als bei Pioneer können Loops mit einem Push-Encoder gesetzt werden, ebenfalls offenbar als Loop Move auch verschoben werden. Ich hoffe, dass der Push-Encoder ebenfalls über die Loop-Größe entscheiden kann. Das fände ich definitiv praktischer als das Prozedere: 4-Beat-Loop setzen per Tastendruck und halbieren oder verdoppeln (wie z.B. bei einem CDJ-900NXS) oder den Touch-Strip benutzen (CDJ-2000NXS), oder aber Loop-In und Loop-Out manuell setzen, quantisiert natürlich. Erst der CDJ-2000NXS2 bietet mit dem Touch-Display eine vernünftige Lösung, ein sofort erreichbarer Push-Encoder aber bleibt in meinen Augen die beste Lösung.

Größe auswählen, gleichen Encoder drücken, bam – fertig. Zwei Mal drücken im Display ist jetzt auch nicht die Welt, aber so ein Push-Encoder ist halt was haptisches.

Also, warten wir auf die NAMM Show!