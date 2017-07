TOP NEWS: Digitech SDRUM

Mit dem Know-how bei der Entwicklung des Trio Bandcreator im Rücken präsentiert die US-Firma Digitech nun einen „intelligenten“ Drumcomputer speziell für uns Gitarristen und Bassisten. Durch das Anschlagen der Saiten wird dem Digitech SDRUM ein einfaches Grundpattern aus Bassdrum und Snare vorgegeben, daraus formt das Pedal dann einen professionell klingenden Schlagzeugrhythmus. So lautet zumindest die Ansage des Herstellers. Und dem kann man vermutlich Glauben schenken, wenn man sich die guten Testergebnisse der Trio-Pedale in unseren Reviews betrachtet. Zusätzlich sind Facetten und Variationen in den einzelnen Patterns vorgesehen, fünf verschiedene Drumkits decken dabei einen breiten Bereich an Stilen ab.

Zum Abspeichern der erstellten Presets stehen 36 Speicherplätze zur Verfügung, drei unterschiedliche Parts sind für sofortigen Zugriff gedacht, um eine gute Liveperformance zu ermöglichen.

Die Facts zum neuen Digitech SDRUM kurz und knapp

BeatScratch Technologie erzeugt Drumpatterns durch Saitenanschlag

Fünf verschiedene Schlagzeugtypen in Studioklangqualität für professionell klingenden Sound

36 Speicherplätze für Songs

Variationen für Strophe/Refrain und Übergänge

12 verschiedene Hi-Hat und ridebecken Styles

Ausgänge für Gitarrenamp und Mischpult (Line)

Kick und Snare Taster zur manuellen Eingabe der Beats

Fußschalteranschluss für den hauseigenen FS3X

JamSync Konnektivität zu den Geräten der JamMan Loope Serie

Der Preis für das Digitech SDRUM ist bisher noch nicht bekannt, bis zum Eintreffen in den Shops dürfte aber nicht mehr allzu viel Zeit vergehen.