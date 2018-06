Top News: Dreadbox Drips V2, Drum-Module

Der Preis ist relativ günstig, aber irgendwie fehlt mir an diesem Modul das gewisse Extra. Zwei VCO’s, noise, filter und envelope. Alles Dinge die in jedem Rack sowieso in allen möglichen Kombinationen vorhanden sind/sein sollten! Es reizt mich auch eher, das ganze selbst zu patchen. Allerdings würde ich die besten Ergebnisse samplen, um die Module für andere Dinge freizugeben.