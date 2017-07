Top News: Dreadbox Medusa, Analogsynthesizer

Fast wie am Fließband fabrizieren die Griechen ihre Synthesizer. Dreadbox Medusa ist dabei nicht einfach nur ein weiterer analoger Monosynth, sondern hat einen integrierten Sequencer, der von Polyend entwickelt wurde.

Die Synthesizer von Dreadbox genießen aufgrund ihres hervorragenden wie auch eigenständigen Klanges einen sehr guten Ruf. Medusa wird diesbezüglich sicherlich keine Ausnahme machen.

Dreadbox Medusa verfügt über drei VCOs, zwei davon mit klassischer Ausstattung. Saw, Pulse und Triangle als Schwingungsformen sowie Sync-Funktion. Oszillator 3 arbeitet mit dem sogenannten „advanced wave forming“, das sieben verschiedene Schwingungsformen einschließlich einem Morph-Parameter zur Verfügung stellt.

Das 12 dB Multimodefilter mit Tiefpass, Hochpass und Bandsperre wurde laut Dreadbox mit einer neuen Schaltung entworfen und kann mit einem Thick-Parameter den Bassbereich unterhalb von 110 Hz extra regeln.

Zwei Hüllkurven sind VCF und VCA zugeordnet. Der LFO sowie Wheels und Velocity und VCO3 können über einen Mixer schnell diversen Zielen zugeordnet werden.

Mehrere Einheiten lassen sich als Polychain für mehrstimmiges Spiel miteinander verbinden.

Die Bereiche MIDI/CV, Sequencer und Arpeggiator wurden den Spezialisten von Polyend überlassen. Der Sequencer kann bis zu 64 Steps aufzeichnen und auch Werte für Cutoff, Modulation Wheel und Velocity verarbeiten. Sieben Speicherplätze sind vorhanden.

Der Arpeggiator beherrscht die Muster Up, Up-Down, 2 Octave Up, 2 Octave Down, 2 Octave Up-Down und Played Order.

Über acht Patchpunkte kann Dreadbox Medusa mit anderen Analogsynthesizern und Modularsystemen interagieren.

Dreadbox Medusa soll jedoch erst ab Dezember 2017 erhältlich sein und wird voraussichtlich 429 Euro kosten.