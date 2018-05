Top News: DSP-Quattro Audio-Editor, CD-Mastering nun in Version 5

Audioschneiden am Mac: Wie früher - nur besser

DSP-Quattro ist seit 2001 Mac-Anwendern ein Begriff und davor der Name D-SoundPro, dem Vorgänger von DSP-Quattro, von 1994. Also ein Urgestein auf dem Mac. Nachdem es nach Version 4 sehr lange Zeit still um den italienischen Entwickler Stefano Daino war, legte er nun ganz frisch die Version 5 seinen 2-Track Audio-Editors und CD-Mastering-Editor vor.

Vor dem Download-Zeitalter war es guter Ton seine Klangwerke auf CD herauszubringen. Man konnte zwar auch, seit den ersten CD-R-Rekordern einfach seine Musik so auf ein CD-R kloppen, aber besonders professionell war das nicht. Zumal sich auch z.B. kohärente Lautstärkeanpassung oder Ein- Aus- und Überblendungen über einen Track hinweg nur schwer bewerkstelligen ließen. Das war zu einer Zeit als DAW noch mit erheblichem Kapitaleinsatz

verbunden waren. Aber ein 2-Spur Audioeditor lag da schon eher im Bereich des möglichen. Die Zeit der 90er bis ca. 2005 war die große Zeit dieser Software. Seitdem ist diese Art eher rar geworden. Es gibt mittlerweile erheblich mehr DAWs als Audioeditoren. Lange Zeit hielt auch noch das Gerücht man könnte in DAWs nicht Mastern…

Auch wenn der CD-Markt „eingebrochen ist“ und die Hörgewohnheiten weg vom Album und hin zur Playlist gehen, ist das Erstellen von CD-Images und Alben – für die jüngeren: eine zusammenhängende, künstlerisch bedeutsame Anordnung von Tracks zu einem Spannungsbogen – immer noch eine berechtigte Anwendung und manchmal ist das Schneiden von Audiodateien in DAWs nicht der komfortabelste Weg.

Dazu stellt DSP-Quattro alles was benötigt wird zur Verfügung. Von CD-Track-Markierungen, CD-Text, ID3-Tag-Editor. An Audioexportformaten wird eigener MP3-Encoder sowie und iTunes Plus AAC-Kodierung, CAF, AIFF und WAVE-Dateien in Stereo oder Dual-Mono angeboten. Außerdem lassen sich auch Loop- und Regionen-Punkte in Audiodateien setzen. Der Länge der Audiodateien ist keine Grenze gesetzt.

Dabei bietet DSP-Quattro auch mehrere Insert-Effekte in die auch eigene Audio Units geladen werden können, was in Zusammenspiel mit dem neuen Mixer schon DAW-Qualitäten hat, denn die Zeitlinie mag zwar zweispurig sein, aber die Effekte gelten pro Track.

So kommt man sehr komfortabel zu einem DDP-Image für CDs, das auch an Presswerke für eine 100% identische Vervielfältigung weitergegeben werden kann.

Zu den Neuerungen in DSP-Quattro V5 gehören:

– 64 Bit-Audio- und Graphic-Engines

– Multithread-Fähigkeit

– Optionales Kontainerformat um alles Daten in einer Datei abzulegen und damit die Verwaltung einfacher zu machen,

– Kompiliert mit den neusten MacOS Bibliotheken,

– Programm in Sandboxed und Nicht-Sandboxed-Versionen

– 64 Bits Audio Unit Effekte und Instruments voll Unterstützt

– Erweiterte Unterstützung für Audioformate beliebiger Länge

– Integrierte Audiokompressionsformate, ohne Drittanbieter-CODECs etc.

– iTunes Plus AAC Exportoption vom Audioeditor und vom AudioCD Layout

– Neuer Cross-Fade- und Looping-Editor

-Neue Time-Stretching- und Frequenz-Shifter mit phasen-sicheren Algorithmen

– Neue Mixer-Section·

– Synchronisation von mehreren Ein- und Ausgangsrekorders ·

– Easy and Advanced edit modes on the AudioCDLayout

… „und mehr“…

Bis zum 15. Juni 2018 bietet DSP-Quattro einen Einführungspreis von 79,00 Euro, danach steigt der Preis auf 99,00 Euro.

Besitzer einer V4.x-Lizenz können bis zum 15.Juni 2018 zu einem Preis von 39,00 Euro upgraden, danach steigt der Preis auf 49,00 Euro.