Top News: DSP Synthesizers DR-55, Drum Modul

Doctor im Rack

Mit dem DSP Synthesizers DR-55 Drum Modul erweitert der Hersteller seine Palette von Modulen, die an klassische Drummaschinen angelehnt sind.

Das 12 TE breite Modul DR-55 geht natürlich auf die gleichnamige analoge Drummaschine von Boss zurück, die seinerzeit als Supersparvariante der Roland TR-808 auf den Markt gebracht wurde, auch wenn sie, abgesehen von der Optik, nicht viel mit der großen Legende gemeinsam hatte.

Im Gegensatz zu den meisten Module von DSP Synthesizers, die größtenteils mit Samples arbeiteten, ist das DR-55 Modul laut Hersteller „analog modelled, similar to ACB technology and based on the original DR-55 circuit.“ Gleichzeitig kündigt man damit eine neue Ära in der Produktion von DSP Synthesizers an, so dass man in Zukunft mehr davon erwarten wird können.

Das Modul DR-55 hat vier Sounds: Bass Drum, Snare Drum, Hihat und Rim Shot. Jeder Sound kann im Decay und einem weiteren Parameter eingestellt werden. Die Bass Drum basiert auf einem T-Bridge Resonator und hat ein maximales Decay von 2,5 Sekunden.

Bei der Snare lässt sich mit Sanppy der Noise-Anteil regeln, während die Hihat über ein Hochpassfilter verfügt. Der Rim Shot lässt sich tunen.

An der alten Boss DR-55 gab es diese Möglichkeiten nicht, dafür fehlt am Modul der Sequenzer des Originals.

Jeder Sound des DSP Synthesizers DR-55 Moduls besitzt einen eigenen Trigger- und einen Accent-Eingang sowie einen Ausgang. Der letzte Ausgang kann auch als Mix Output fungieren. Vermutlich werden die anderen Ausgänge davon abgezogen, wenn sie selbst gepatcht sind.