Top News: Dunlop Jimi Hendrix Limited Edition Pedale

Auf der Winter NAMM Show 2017 zeigte Dunlop folgende Neuheiten am Messestand, für die es nun genauere Fakten gibt. Es handelt sich um sechs neue Pedale, die den Namen des Großmeisters Jimi Hendrix tragen – weil sie auch von ihm genutzt wurden.

Dunlop Crybaby Original Limited Edition Gold

Das Original Crybaby Pedal, das viele zeitlose Rocksounds prägte und unter anderem von Größen wie Jimi Hendrix, Eric Clapton, Buddy Guy, David Gilmour benutzt wurde, feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird es im Sommer 2017 in einer streng limitierten Gold-Edition – mit 24 Karat Goldauflage und in einer repräsentativen Box – verfügbar sein. Weitere Features: DAS klassische WahWah-Pedal, 100kOhm-Hot Potz-Poti für schnelle Ansprache des Effektes, rote Fasel Spule, Hardwire-Bypass, stabiles Metallgehäuse, Betrieb über 9-Volt-Blockbatterie oder Dunlop ECB-003 AC Adapter, Made in USA. Lieferbar ca. August 2017 für (UVP) 411,65 Euro.

Dunlop Jimi Hendrix Fuzz Face® Limited Edition

Das Fuzz Face® war ein entscheidendes Element von Jimi’s Sound, durch seine gesamte Karriere hindurch. Er verließ sich auf die magische Fähigkeit des Fuzz Faces um „kreischend-psychedelisches Geheule“, dynamische Clean-Tones und unvergleichliche angezerrte Texturen zu schaffen. Der Schaltkreis dieses Pedals ist absolut detailgetreu ein- und demselben Dallas Arbiter Fuzz Face nachempfunden, das Hendrix in den späten Sechzigern spielte. Hinzu kommen allerdings moderne Annehmlichkeiten wie eine Status-LED, True Bypass, ein 9-Volt-DC-Anschluss und erheblich kleineres „Phase 90“-Style-Gehäuse mit ikonischem Artwork des legendären Rock-Künstlers Gered Mankowitz. Lieferbar ca. Juli 2017. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) beträgt inkl. Mwst. 199,88 Euro.