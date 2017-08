TOP NEWS: EarthQuaker Devices Data Corrupter, Effektgerät

Synthesizersounds auf der Gitarre. Ein Thema, an dem sich die Hersteller seit Menschengedenken die Zähne ausbeißen bzw. die Finger wund basteln und programmieren. Die amerikanische Effektschmiede EarthQuaker Devices widmet sich erneut dieser hohen Hürde und präsentiert uns mit dem Data Corrupter ein neues Spielzeug. Oder etwa doch ein Werkzeug?

Der EarthQuaker Devices Data Corrupter ist ein dreistimmiger, modulierter, monophoner Phasenregelschleifen-Harmonizer, der das Eingangssignal in einen zerschmetterten Square Wave Fuzz Tone verwandelt, diesen multipliziert, dann dividiert und schlussendlich moduliert. Das Ergebnis sind harmonisch komplexe, expressive anschlagsdynamische Analog-Synth-Sounds, mit bis zu drei Oktaven unter (oder über) dem Originalsignal, plus zusätzlichen Harmonien. Der EarthQuaker Devices Data Corrupter nimmt das Signal in die Mangel und verdreht es in die Summe und die Differenz aus Master-Oszillator und Subharmonic mit Frequenzmodulation auf den oberen und unteren Oktaven.

Drei separat blendbare Stimmen (Master Oscillator, Subharmonic und Square) stehen zur Verfügung, außerdem zwei Frequenzmodulationsmodi (Glide Mode – sanfte Portamento Pitch-Bends und Vibrato Mode – Retro-Sci-Fi Laser-Effekte) sowie eine Frequenzmodulation von Master-Oszillator und der Subharmoniestimmen.

Der EarthQuaker Devices Data Corrupter wird in Handarbeit in den USA hergestellt und verfügt über einen Relais-gesteuerten True-Bypass sowie einen 8-fach Master Oszillator Drehschalter zum Wählen des Master Oszillator Programms. Die Stromversorgung erfolgt via Optionalem 9-Volt-Netzteil, ein Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen.