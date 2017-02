Top News: Elektrokosmos Kosmonaut, Analogsynthesizer

Vor einigen Jahren, genauer gesagt 2011, wurde auf der Frankfurter Musikmesse am Superbooth-Stand ein Schweizer Analogsynthesizer von opulenten Ausmaßen gezeigt: Elektrokosmos Kosmonaut. Danach hörte man nichts mehr von dem Projekt. Bis heute, wo sich in der Synthesizers-Gruppe auf Facebook der User Peter Drozda meldete und den Kosmonaut als neuen Synthesizer postete.

Bedeutet das, dass der Elektrokosmos Kosmonaut nun doch gebaut wird? Beim Heraussuchen alter Bilder von besagter Musikmesse kam mir auch wieder leise die Erinnerung hoch. Und zwar als erstes an den horrenden Preis, den ich zwar nicht mehr genau weiß, der aber im mittleren vierstelligen Bereich lag. Das dürfte seinerzeit die Interessenten wohl abgeschreckt haben.

Auf der technischen Seite sieht der zu 100 Prozent von Hand gefertigte monophone Synthesizer eigentlich überzeugend aus. Es gibt zwei VCOs mit Sin, Saw, Tri, Pulse + PWM, White Noise, Coloured Noise sowie Sync, Ringmodulation und FM. Dazu kommen zwei Multimodefilter mit Tief-, Band- und Hochpass sowie Notch mit 12 bzw. 6 dB. Die beiden ADSR-Hüllkurven verfügen über sechs Modi, mit denen die Filter und die zwei VCAs in unterschiedlichen Konfigurationen gesteuert werden können. Zwei LFOs und eine S&H-Einheit runden die Ausstattung ab.

Die Ansteuerung beschränkt sich auf normale MIDI- und CV/Gate-Steuerung für die Noten, weiterführende CV-Steuerung von Parametern ist wohl nicht vorgesehen. Außerdem gibt es einen Audioein- und Audioausgang.

Das großzügig dimensionierte Pultgehäuse lädt zum Schrauben ein. Die Seitenteile wurden absichtlich aus Plexiglas gefertigt, um einen freien Blick auf die aufwendige Technik im Inneren zu gewährleisten.

Auf der Website des Herstellers gibt es noch kein neues Statement, ob und wann und für wieviel der Elektrokosmos Kosmonaut nun doch noch realisiert wird. Vermutlich werden wir zur Superbooth 17 mehr erfahren.