Nun sind weitere Fakten bekannt zum Drumcomputer DIGITAKT, den ELEKTRON auf der NAMM-SHOW erstmals vorgestellt hat.

Drumcomputer? Gibt es so was heute überhaupt noch. Spricht nicht alles von Grooveboxen? Und tatsächlich, liest man sich die Feature-Liste durch, ist ELEKTRONs Digitakt weder das eine, noch das andere. Vielmehr hat man den Eindruck, als hätte ELEKTRON hier einen würdigen Nachfolger seines Octatracks an den Start gebracht. 8-Spur-MIDI-Sequencing, 8 Audio-Tracks, 1 GB Drive usw.

BEAT MAKING POWERHOUSE nennen die Skandinavier ihren neusten Wurf. Noch ist wenig bekannt, aber auf der Web-Domain von Elektron stehen seit einiger Zeit die ersten Fakten und wir wagen es zu spekulieren:

8 Audio-Tracks

8 MIDI-Tracks

1 Multimode-Filter pro Audio-Track

1 zuweisbarer LFO pro Spur

1 Delay und Hall-Effekt

Sampling-Funktionen

64 MB Sample-Memory

1 GB + Drive Speicher

2 Audioeingänge

2 Audioausgänge

1 USB 2.0 Port

MIDI In, Out Thru

Overbridge kompatibel (Editor Software)

OLED-Screen

Über Preis und Verfügbarkeit ist bislang noch nichts bekannt. Aber bislang hat Elektron nach einer Ankündigung immer relativ schnell reagiert. Wir schätzen daher mit einer Verfügbarkeit bis zur Musikmesse und sind gespannt, ob wir Recht behalten.

Nun gut, ein Octatrack-Nachfolger ist der ELEKTRON DIGITAKT nicht wirklich, denoch für viele Anwendungen aber ein guter Ersatz und in manchen Punkten wahrscheinlich dem Octatrack sogar überlegen. ELEKTRON Fans haben vor allem schon lange auf einen MIDI-Sequencer gewartet, der nicht nur die internen Sounds aufzeichnet, sondern vor allem auch externes Equipment per MIDI ansteuern kann. Bislang war das nur dem Octatrack vorbehalten. Dieses Tool war aber auf der anderen Seite relativ kostspielig und hatte viele Funktionen, die ein Großteil der Interessenten eher weniger interessierte. Somit blieb der Octatrack in der ELEKTRON-Produktfamilie immer ein Exot. Vielleicht ändert sich das nun mit dem DIGITAKT?

Plus handlich

Drumcomputer, Audio-Recorder und Sampler in einem

Minus nur zwei Ausgänge