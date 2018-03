TOP NEWS: Elite Acoustics A2-5, M2-6 und D6-8, Akustikgitarrenverstärker

Elite Acoustics stellt zur Musikmesse drei neue Amps vor!

Pünktlich zur Musikmesse erweitert Elite Acoustics sein Produktportfolio und stellt vom 11. bis 14. April in Frankfurt am Main drei neue Akustikverstärker vor: den A2-5, den M2-6 sowie den D6-8. Während sich der A2-5 in Sachen Leistung und technischer Ausstattung ergänzend zwischen den bereits bekannten A1-4 und A4-8 einreiht, ist der M2-6 eine Neuentwicklung, die in Monitorbauweise konzipiert wurde. Das verleiht dem Amp ein angepasstes Abstrahlverhalten, um ihn zum Beispiel flexibler in ein Bühnen-Setup einbinden zu können.

Der ebenfalls neu entwickelte D6-8 nutzt die A4-Sound-Plattform, verfügt aber über sechs Eingangskanäle und verlagert nahezu die gesamte Steuerung auf eine digitale Ebene, genauer gesagt in einen voll ausgestatteten, programmierbaren Digitalmixer mit Effekten und einem Custom Display. So ist es unter anderem möglich, über das integrierte LCD-Display bis zu zehn verschiedene Mixerszenen zu speichern und diese dann komfortabel per Recall wieder abzurufen.

Alle drei Amps verfügen zudem über einen integrierten (AUX-) Effektweg und sind ab April im Fachhandel erhältlich. Vorab zu sehen sind die neuen Akustik-Verstärker auf der Musikmesse in Frankfurt in Halle 4.1 am Stand des deutschen Vertriebes, der Hyperactive Audiotechnik GmbH.