Top News: Epiphone Ltd Ed John Lee Hooker 100th Anniversary Zephyr Outfit

In Gedenken an JLH

Epiphone hat die Ed John Lee Hooker Jubiläums Zephyr Outfit zum 100. Geburtstag des legendären Bluesman angekündigt.

Basierend auf Hookers 1961er Zephyr verfügt die neue Epiphone Ltd Ed John Lee Hooker 100th Anniversary Zephyr Outfit (welch ein Name …) über ein Ahorn-Top und einen Korpus in Antique Natural-Finish, gepaart mit den neuen ProBucker Mini-Humbuckern. Den Teil der Hardware übernehmen Wilkinson Deluxe Mechaniken und einem Trapez-Saitenhalter im Vintage-Stil. Pau Ferro wurde für das Griffbrett und die schwebende Brücke verwendet, während der Mahagonihals einen Ahornmittelstreifen in seinem Vintage-C-Profil aufweist.

Wie beim Originalmodell sind die Pearloid-Intarsien auf dem Griffbrett im Split-Block-Design gehalten, während das Tortoise-Pickguard mit einem „E“ für den Namen des Herstellers versehen ist.

Unglaublich, aber wahr, die neue Epiphone Ltd Ed John Lee Hooker 100th Anniversary Zephyr Outfit ist der erste Epiphone, die seit 50 Jahren produziert wurde! „Hookers“ Modell wird in einem hochwertigen Vintage-Style Hardcase, Lederband und Echtheitszertifikat zu einem recht moderaten Preis von 799,- USD (UVP) ausgeliefert.