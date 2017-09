Top News: ESI Audio MoCo, Monitorcontroller

Der deutsche Hersteller ESI Audio hat so eben seinen ersten Monitorcontroller ESI Audio MoCo vorgestellt. Neben den vielfältigen Audio- und MIDI-Interfaces, Studiomonitoren und allerlei Zubehör die das Unternehmen im Programm hat, bildet der Monitorcontroller die nächste Sparte. Was der ESI Audio MoCo zu bieten hat? Hier die Fakten:

Der ESI Audio MoCo ist ein vollständig passiv aufgebauter Monitorcontroller. Vollständig passiv heißt in diesem Fall, die den MoCo durchlaufenden Signale werden nicht durch aktive Komponenten beeinflusst, so wird laut Hersteller die maximale Audioqualität weitergeleitet. Der ESI Audio MoCo verfügt über zwei getrennte Stereo-Eingänge sowie zwei Stereoausgänge. Der erste Eingang ist für symmetrische Klinkenkabel ausgelegt, der Zweite für unsymmetrische Cinch-/Miniklinkenkabel.

Dahingegen spendiert ESI Audio einem Eingang symmetrische XLR-Anschlüsse, der zweite dient zum Anschluss für Peripherie mit symmetrischen/unsymmetrischen Klinken- oder Cinch-Anschlüssen. Allerdings weist der Hersteller gleich darauf hin, dass der MoCo keine unsymmetrischen Signale in symmetrische wandelt, was reinkommt, kommt auch wieder raus.

Per Wahlschalter kann man sich für eines der beiden Eingangssignale entscheiden, separate Taster routen das Signal dann auf den gewünschten Ausgang. Zusätzlich verfügt der ESI Audio MoCo über eine Mono- sowie eine Mute-Funktion, schnelle Wechsel zwischen linkem und rechtem Kanal sind mit entsprechenden Tastern möglich.

Optisch sorgt der ESI Audio MoCo sicherlich schon mal für Aufsehen, wie sich der Monitorcontroller in der Praxis schlägt, werden wir so schnell wie möglich in einem Test überprüfen.

Der ESI Audio MoCo ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 89,- Euro erhältlich.