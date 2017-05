Top News: ESI U108 Pre, Audiointerface

Nach den ersten Auslieferungen von U86XT und U168XT präsentiert der deutsche Hersteller ESI Audio ein weiteres neues Audiointerface, das ESI U108 Pre. Mit einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten bietet sich das ESI U108 Pre auch für aufwändigere Recording-Einsätze an.

Das erste Modell des ESI U108 Pre konnte man zwar bereits auf der diesjährigen Musikmesse sehen, offiziell vorgestellt hat ESI das U108 Pre allerdings erst vor einigen Tagen. Es verfügt über 10 analoge Ein- und 8 analoge Ausgänge plus einen zusätzlichen Stereoausgang, gewandelt wird mit bis zu 24 Bit und 96 kHz, bei der Schnittstelle zum Computer setzt ESI weiterhin auf USB 2.0. Die 10 Eingänge sind flexibel als Kombobuchsen für XLR/Klinke ausgelegt, wovon sich zwei praxisgerecht auf der Vorderseite befinden, ausgeführt wird alles über acht Klinkenbuchsen. Optional aktivierbar ist eine 48 Volt Phantomspeisung, separat für die Eingänge 1 und 2, die zusätzlich auf Hi-Z geschaltet werden können, danach in Gruppen für die Eingänge 3-6 und 7-10.

Jeder Eingangskanal verfügt über ein dreistelliges LED-Meter zum einfacheren Einpegeln. Ein regelbarer Kopfhörerausgang ist ebenfalls mit an Bord. Hinsichtlich der technischen Werte gibt ESI für den AD-Konverter eine Dynamik von 107 dB(a) an, für den DA-Konverter 112 dB(a). Betrieben wird das ESI U108 Pre wie gesagt an einem USB 2.0 Port, Strom bezieht es über ein externes Netzteil.

Bei den Betriebssystemen unterstützt das Interface alles ab Windows Vista bis Windows 10 sowie auf dem Mac alles ab OSX 10.7. Mit zum Lieferumfang des ab Herbst 2017 erhältlichen Audiointerfaces gehört Bitwig 8-Track, Deckadance LE sowie eine Lizenz für inTone 2 (ESI Edition).

Den Preis für das ESI U108 Pre reichen wir schnellstmöglich nach.