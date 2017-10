TOP NEWS: ESP/LTD KH Ouija Natural

Der japanische Hersteller ESP/LTD präsentiert zusammen mit der Metal-Legende Kirk Hammett von Metallica eine überarbeitete Version seiner „Ouija Gitarre„. Für alle die, die mit dem Begriff „Ouija“ erst mal nichts anfangen können: es handelt sich dabei um ein Brettspiel, bei dem man angeblich Kontakt mit der Geisterwelt aufnehmen kann. Das Design der ESP/LTD KH Ouija Natural bzw. das Instrument selbst existiert schon seit den frühen 90er Jahren, damals allerdings exklusiv für Kirk Hammett als Customshop-Instrument angefertigt. Somit für die breite Masse nicht zu bekommen, wohl aber jetzt, wenn auch die breite Masse hier vermutlich zusammenzuckt, wenn der Preis aufgerufen wird. Satte 12.000,- USD (!) kostet die KH Ouija Natural aus dem Hause ESP, da sollte der eine oder andere doch vielleicht besser den Blick auf die günstigere Variante werfen, die der Hersteller unter dem Namen LTD in Fernost produzieren lässt. Die LTD KH Ouija Natural kostet nämlich nur rund 1400,- USD und ist in einer Stückzahl von satanischen 666 Instrumenten erhältlich. Wesentlich limitierter geht es da bei dem Customshopmodell zu, von dieser Gitarre werden nämlich gerade einmal 25 Stück erhältlich sein. Das ist wirklich wenig.

Beide Typen kommen in einem passenden Hardcase mit Aufdruck und beigefügtem Zertifikat und werden noch im Herbst im Handel erwartet. Zumindest bei der LTD kann man hoffen, das die hiesigen Händler eine ordentliche Anzahl abgreifen können. Und wer weiß, vielleicht läuft uns ja hier in der Redaktion mal so ein „US-Brett“ über den Weg?