Top News: Esser Prototyping, Hybrid-Clock

Pioneer Pro DJ Link -> MIDI-Clock! Durchdrehen jetzt!

Persönliche Randnotiz: Dies wird die vielleicht unsachlichste, persönlichste News, die ich bisher geschrieben habe…und es interessiert mich kein Stück. Bitte drehen sie durch. Genau jetzt!

Lange hat es kein Produkt mehr gegeben, nach dessen Sichtung ich rastlos auf dem Stuhl saß und am durchdrehen war, laut „Geil“ schreien wollte oder dem Hersteller eine Nachricht geschrieben habe, die eigentlich zunächst aus „RUF MICH AN, SOFORT!“ bestand. Ungelogen, das war meine Nachricht an Esser Prototyping.

Die Bombe kommt kurz vor Feierabend per Nachricht. Eine von dem Erbauer und mir gemeinsame Freundin schickt mir einen Link. „Das könnte was für dich sein.“ Ich vermutete zunächst eine Master-Clock dahinter, halbes Interesse während der letzten Nachrichten.

Der Zünder folgte dann im Kommentar-Feld geliefert. Die kleine Kiste ist eine Hybrid-Clock für DJs, Link, MIDI etc. Was? WAS??? Clock für DJs, Link im Sinne von Pioneer Pro DJ Link? Ableton? Es ist kurz vor 22 Uhr. Ich bin hellwach.

Warum? Kurze Geschichts-Stunde: Ich hab vor einiger Zeit meine Roland TR-8 aus meinem DJ-Setup rausgenommen. Kritikpunkt? Genau die Synchronisation. Mit nem Poti in 0,1 BPM Schritten neben einem DJ Set eine TR-8 tight halten? Machbar, aber es nervt. Es macht keinen Spaß, es funktioniert nicht wirklich gut. Untighte Drums sind dann so etwa das Letzte, was man in einem DJ / Hybrid-Set haben möchte.

Ersetzt wurde sie durch den Toraiz SP-16. Genau ich bin die Zielgruppe für dieses Produkt und es stand für den Winter auf meiner Agenda hierfür eine Lösung zu finden, so eine kleine Kiste zu basteln.

Der Kommentar unter dem Bild auf der Facebook-Seite von Esser Prototyping lässt dann die Bombe platzen. Die Esser Hybrid Clock ist die Lösung zur Verbindung von neuen und älteren Protokollen, von Pioneer CDJs / XDJs mit jeglicher Art von Geräten, die klassisch MIDI-Clock empfangen und senden, für Sampler, Step-Sequenzer, Drum-Maschines. Vergiss den 909-Day, das hier ist die Zukunft!



Das Pioneer Pro DJ Link Protokoll ist ja schon seit einiger Zeit „offen“, das hier aber ist nun die kleine Box, die das Problem der Schnittstellen und der unterschiedlichen Protokolle lösen könnte. Damit wäre in Zukunft nicht nur der Toraiz SP-16 möglich im Pioneer Pro DJ Link Netzwerk, sondern auch eine Roland TR-8, ein Elektron Octatrack oder Analog Rythm, Ableton und alle entsprechenden Geräte wie Push2 oder NI Maschine, natürlich aber auch jede 808 oder 909 (wer noch eine hat). Eigentlich alles, was etwas mit MIDI-Clock Daten anfangen kann.

Rein geht es natürlich über das Pioneer Pro DJ Link Netzwerk und damit über ein Netzwerk-Kabel, Ableton Link (WiFi & Ethernet), Audio Sync oder mit klassischer MIDI-Clock. Raus geht per MIDI, Audio Sync oder 5 V DIN Sync. Hallo Geil?

Und es geht genau so gut weiter.

Main Features:

– adjustable swing / 4 custom presets

– positive and negative nudging

– forward and backward beat-jumping

– clockdivider for half and double time effects

– quantized starting and stopping

– resettable quantisation grid / 4 custom presets

– manual or automatic CDJ master selection and re-synchronization

– internal masterclock with DJ-friendly interface

(bpm +/- in 0.01 BPM resolution, extra nudge buttons and tap bpm)

– custom configuration via web browser

– wifi as client or internal accespoint

Einziges Manko? Bisher ist es nur ein Prototyp, aber er sieht schon verdammt gut aus. Gibt diesem Projekt support, damit es schnell ein Serien-reifes Modell wird, denn diese Kiste wird verdammt viele Probleme lösen und endlich Möglichkeiten öffnen, nach denen nicht nur ich schon vor Jahren gesucht habe.

Mehr Infos auf der Facebook-Seite von Esser Prototyping. Lasst ein Like da, das Projekt hat jeden Support verdient. Ich bin auf jeden Fall schon komplett auf heavy rotation!