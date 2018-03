TOP NEWS: Eventide H9 Control App, Editor für Android

Was lange währt, wird endlich gut. Diese zugegeben ziemlich ausgelutschte Plattitüde trifft aber voll und ganz auf die Android-Version der Steuerungssoftware des Eventide H9 zu. Lange schon, nämlich seit der Präsentation des H9 im November 2013, gibt es die Version für das iOS und nun endlich präsentiert der Hersteller die entsprechende Android-Variante Eventide H9 Control App, die man ab sofort im Google Play Store herunterladen kann. Die App bietet einen Zugriff auf über 500 Presets, sorgt für die Steuerung so gut wie aller Parameter des H9 und besitzt zudem einen Ribbon-Controler, der die unterschiedlichsten Funktionen in Echtzeit und mit geringer Latenz übernehmen kann.

Darüber hinaus können Benutzer einfach auf den integrierten Tuner, die MIDI-Einstellungen, die Routing- und Aux-Schalterzuordnungen des Pedals zugreifen sowie neue Algorithmen über den H9-Store anhören und kaufen. Die neue Eventide H9 Control App sei jedem H9 Benutzer wärmstens ans Herz gelegt, denn ein sinnvolles Editieren bzw. das Ausnutzen des vollen Funktionsumfangs mit den Möglichkeiten, die das Pedal auf seiner Bedieneroberfläche bietet, ist sonst kaum möglich. Also nix wie rüber zu Tante Google!

Preis for free