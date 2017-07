Top News: Fender Fighter 10, Fighter 12, Aktivboxen

Der Gitarrenspezialist Fender möchte seine Präsenz im PA-Bereich stärken und hat auf der Summer NAMM neue kompakte 10- und 12-Zoll Lautsprecher vorgestellt, die neue Serie lautet auf den Namen Fender Fighter.

Besonders für Proberäume, kleinere Locations oder Schulen könnten die beiden neuen Lautsprecher Fender Fighter 10 und Fighter 12 interessant sein. Die aktiven Lautsprecher sind als 2-Wege-System ausgelegt und bieten eine integrierte Class-D Endstufe mit 1.100 Watt Leistung. Dass die Fender Fighter 10 und Fighter 12 ein möglichst breites Publikum ansprechen sollen, erkennt man u.a. an den Anschlüssen, denn neben drei Eingangskanälen bieten die Speaker einen 2-Band-Equalizer pro Kanal sowie die Möglichkeit, über Bluetooth Audiodateien zu streamen. D.h. man kann mit der Fender Fighter 10 und der Fighter 12 nicht nur den klassischen Solo- und Band-Gig gestalten, sondern es lassen sich auch ganz einfach Daten vom Smartphone oder Tablet auf die Lautsprecher streamen. Für die Hintergrundmusik in den Pausen ist somit also schon gesorgt.

Mit rund 13 kg Gewicht sind die beiden Fender Fighter 10 und Fighter 12 äußerst transportabel, das Gehäuse besteht laut Hersteller aus Holz. Die Vorderseite wird von einem perforierten Stahlgitter vor äußeren Einwirkungen geschützt.

Fender Fighter 10 und Fighter 12 werden bereits in den nächsten Tagen ausgeliefert, auf der Fender Website wird der Preis mit 370,- Euro (Fighter 10) bzw. 395,- Euro (Fighter 12) angegeben.