Top News: Fender Limited Edition Jazz-Tele, E-Gitarre

Der zweite Streich aus dem Paralleluniversum

Nachdem Fender im Mai die erste „wilde Mischung“ ihrer neuen Parallel Universe Baureihe präsentierten, steht nun das Junimodell an. Diesmal wurden die Jazzmaster und die Telecaster zu einem neuen Instrument vereint, das in zwei Farben erhältlich ist. Ihr Name: Fender Limited Edition Jazz-Tele.

Das „Jazzmaster- Telekonzept“, das hier auf den Kopf gestellt wird, kombiniert American Vintage ’65 Jazzmaster Singlecoil-Tonabnehmer und ein schwebendes Vibrato mit Tele Deluxe Optik. Der Eschekorpus der Gitarre ist mit einem Nitrozelluloselack in 2-Farben-Sunburst oder Surf Green versehen und mit einem C-förmigen Ahornhals aus den 60er Jahren mit Palisandergriffbrett (9,5 „-Radius) gepaart.

Fans der Jazzmaster werden über die American Professional Jazzmaster-Brücke erfreut sein, deren Mustang-Sättel die Saiten dort halten, wo sie hingehören und nicht zu vergessen der geschraubte Vibratohebel, der nun nicht mehr abfallen kann. Das „florale“ Fender-Logo auf der Kopfplatte unterstreicht die Limitierung der neuen Kreation aus dem Hause Fender.

Die 2018 Limited Edition Jazz-Tele ist ab sofort für 1829,- Euro inklusive eines hochwertigen Koffers erhältlich.