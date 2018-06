Top News: Fender Player Serie

Wachablösung in der Mittelklasse

Fender hat die Player Serie angekündigt, die die Made-in-Mexico-Standardserie ersetzt und weitere Überarbeitungen an den Klassikern Stratocaster, Telecaster, Jazz Bass & Co bietet. Zu den wichtigsten Updates gehören Alnico-Pickups und satinierte Ahornhälse für alle 21 neuen Modelle sowie aktualisierte Bodyradien, 22-Bund-Hälse, verbesserte Brücken, neue Farben und ein überarbeitetes Fender-Logo. Die Instrumente der neuen Serie sind in Sage Green, Polar White, Tidepool (eine türkisblaue Version von Lake Placid Blue), Buttercream und Sonic Red erhältlich.

Weitere bemerkenswerte Verbesserungen sind die Verwendung von CITES-freundlichen Pau-Ferro-Griffbrettern im gesamten Line-up und das Erscheinungsbild des „F“ -Logos auf den Halsplatten der Modelle. Zu den neuen Gitarren gehören die Stratocaster (in Standard, als Linkshändervariante, H-S-S, H-S-H, Plus-Top, H-S-S Plus-Top und Floyd-Rose-Ausführungen), die Telecaster (auch in Linkshändervariante und mit zwei Humbuckern bestückt), die Jaguar (jetzt mit H-S-Pickups) und die Jazzmaster mit zwei Humbuckern.

Die neu erscheinenden Bässe umfassen den Jaguar Bass, den Precision Bass (auch als Linkshändermodell) und den Jazz Bass, ebenfalls als Lefthandausführung oder als Fretlessmodell und in Fünffarbiger Lackierung.

Die Preise der Instrumente der Fender Player Serie beginnen bei 619,- Euro für die klassische Strat in 3-Tone-Sunburst und endet bei rund 900,- Euro für einen Fünfsaiter Jazz Bass.