Top News: Finegear Mixerblocks, Modulares Mischpult

„We make fine gear so you can make music“. Wenn das keine schöne Ansage eines Herstellers ist. Dieser allerdings ist kein Branchenriese und diese Aussage ist kein Werbeslogan ohne viel dahinter. Tatsächlich stammt diese Aussage von der Firma Finegear, genauer gesagt von Christian Kreindler, einem aus Rumänien stammenden Wahl-Pariser.

Finegear, ob das nun „schön“ heißen soll, oder auch „fein/zart“, möglicherweise passt beides. Die Grundlage für das frisch angekündigte Produkt ist die Idee, Geräte auf ihre Grundfunktionen in modularen Teilen zu minimieren und damit den kreativen Umgang durch den Nutzer wieder herzustellen, zu ermöglichen oder auch zu verändern.

Mixerblocks heißt das Produkt mit dem Zusatz „build your own modular mixer“. Der Clou an der Gesschichte ist, dass der Mixer modular zusammengesetzt werden und so den eigenen Wünschen nach entwickelt werden kann.

Dafür gibt es verschiedene Module, teils schon erhältlich, teils noch angekündigt.

Grundlage von allem ist das Netzteil für 180,- €. Dazu kommt ein Main Docking Block (180 – 210 €) als eine Art Master-Channel und Master für alle ankommenden Signale. Der Block beinhaltet zum Beispiel Master-Mix, Sub-Mix, Master-Metering, Send und Return oder den Kopfhörer-Ausgang auf zwei Platinen.

Die Grundlage für den Channel-Strip ist der Basic Channel Block (90-105 €) mit symmetrischem XLR & Klinke-Eingang, Preamp, Pad, Phase-Invert, Phantom-Power, EQ und Pan- Regler, FX-Send, Solo & Mute wie auch Master- und Submix-Bus. Signal- und Clip-LED sind ebenso vorhanden.

Angekündigt sind noch weitere Blöcke wie Extra Effects Channel Block (ein Block, der einen extra Send mit Pre-/Post-Auswahl ermöglicht), ein Extra Effects Docks (ein Block, der die Level-Steuerung von Send- und Return-Wegen erlaubt), ein Extra Bus Channel Block (ermöglicht vier weitere Submix-Busse per Schalter) und ein Extra Bus Dock (Fader für die vier Submix-Busse samt symmetrischem Ausgang und Insert und wahlweise Schalter Routing des jeweiligen Submixes zum Master-Channel).

Verbaut werden können die Module im Gehäuse (auch angekündigt) aus MDF mit Laserdruck oder einem Metallgehäuse für den sicheren Transport.

Dabei ist wichtig zu wissen: Die Blöcke werden vormontiert geliefert, sind aber noch nicht fertig. Widerstände, Kondensatoren, Dioden und Op-Amps sind bereits verlötet, Fader, LEDs und Potis hingegen noch nicht.

Wann die weiteren Blöcke kommen ist noch nicht bekannt, man darf also gespannt sein.

Wer einmal einen Blick auf den möglichen Signalfluss werfen möchte, der wird HIER fündig.