Top News: Focusrite Rednet X2P, Audiointerface

Der Hersteller Focusrite hat heute ein neues Dante Interface vorgestellt. Mit dem Focusrite Rednet X2P lassen sich alle Dante-Interfaces, beispielsweise die Focusrite Rednet-Serie (Test Focusrite Red 4 Pre), unkompliziert mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen erweitern.

Das Focusrite Rednet X2P ist ein 2×2 Audiointerface, dessen zwei Eingänge mit Red Evolution Mikrofonvorverstärkern ausgestattet sind, die einen Dynamikumfang von 118 dB bieten. Pro Kanal ist Phantomspeisung aktivierbar, zusätzlich besitzt jeder Kanal ein Highpass-Filter sowie die Möglichkeit, die Phase zu drehen. Die beiden Preamps bieten einen „Air Mode“, der den Sound der berühmten Focusrite „classic transformer based“ Mikrofonvorverstärker emuliert. Beide Eingänge sind als XLR/Klinke-Kombibuchsen ausgeführt, die Line Ausgänge als XLR.

Optisch bleibt Focusrite seinem strahlenden Rot treu, daher macht das Rednet X2P einen sehr edlen Eindruck. Soweit zu erkennen, steckt das Interface in einem soliden Metallgehäuse.

An Bedienelementen bietet das Interface einen Crossfader, der den Anteil an Direkt- und Netzwerksignal regelt, je nach Einsatzgebiet kann das Signal auf die Line-Ausgänge oder den regelbaren Kopfhörerausgang geroutet werden. Neben einem zentralen Display bietet das Rednet X2P eine Vielzahl an Buttons sowie einen Lautstärkeregler für den Line-Ausgang. Laut Hersteller lässt sich das Interface über ein einzelnes Kabel sowohl mit Audiosignalen als auch mit Strom versorgen.

Zur Verfügbarkeit gibt es derzeit noch keine Informationen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt laut Focusrite bei 779,99 Euro.