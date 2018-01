TOP NEWS: Fractal Audio Systems Axe-Fx III, Effektprozessor

Seit seinem Erscheinen im Jahre 2006 hat sich das Axe-Fx-System von Fractal Audio vom Geheimtipp hin zur zur Standardausrüstung vor allem vieler Gitarristen aus dem Heavylager entwickelt. Nun, kurz vor dem Ende der NAMM präsentiert der Hersteller die dritte Version des Axe-Fx, den Fractal Audio Systems Axe-Fx III. Höher, schneller und weiter lautet natürlich auch dieses Mal die Devise und so schlagen im Innern des neuen Flagschiffs gleich zwei 1,0-GHz-DSPs. Diese Prozessoren sind die leistungsstärksten verfügbaren DSPs, die die doppelte Leistung der DSPs liefern, die in den Geräten der vorherigen Generation verwendet wurden.

Um die neuen Prozessoren würdig zu versorgen, werden vier Gigabyte PC1600 DDR3 sowie FLASH-Speicher verwendet, die erhöhte Leistung zeigt sich aber auch in Form des neuen Displays, das eine 30-mal bessere Auflösung als sein Vorgänger bieten soll. Das beeindruckende Farbdisplay wird von einem dedizierten Grafikprozessor gesteuert, während der USB-Bus und die Benutzerführung von einem 500-MHz-16-Kern-Mikrocontroller bewältigt werden, der einen reibungslosen Betrieb der USB-Funktionen gewährleistet.

Eine LED-Anzeige auf der Vorderseite bietet jederzeit einen visuellen Über den Status der Ein- und Ausgänge. Das Effektmatrix verfügt auch über ein intuitives „Meter“ -Display, das die Ein- und Ausgangspegel jedes Effektblocks auf einen Blick anzeigt. Zusätzlich bietet ein eigenes „Meters-Menü“ den Überblick über alle analogen und digitalen Ein- und Ausgänge zur schnellen und einfachen Fehlersuche bei Verbindungsfehlern.

Ein und Ausgänge des Fractal Audio Systems Axe-Fx III

Das neue Fractal Audio Systems Axe-Fx III verfügt über deutlich erweiterte Eingangs- und Ausgangsoptionen, spendiert wurden sechs zusätzliche Eingänge, 2 in XLR- und 4 in Klinkenform. Die analogen Ausgänge sind ebenfalls mit mit vier völlig unabhängigen Stereopaaren in mehr als ausreichender Anzahl vorhanden : Ausgang 1 bietet sowohl XLR- als auch Klinkenbuchsen für den Anschluss an FOH, Monitore oder andere Line-Level-Geräte. Ausgang 2 verfügt über ein zweites Paar XLR-Buchsen, Ausgänge 3 und 4 bieten jeweils ein Paar Humbuster Klinkenbuchsen. Die Ausgänge 3 und 4 sind für Unity-Gain-Anwendungen, wie die „Vier-Kabel-Methode“ oder Dual-Stereo-Inserts ausgelegt und können auch als Allzweck-Outputs verwendet werden. Digital Audio I/O befindet sich in Form von AES- und SPDIF Ein- und Ausgängen ebenso an Bord.

Zwei Expression-Pedal-Eingänge ermöglichen die Echtzeitsteuerung der Parameter. Das neu entwickelte FASLINK II bietet Phantomspeisung und bidirektionale Kommunikation mit den bald erscheinenden Fußschaltern FC-6 und FC-12 über ein Standard-XLR-Mikrofonkabel. MIDI-IN, MIDI-OUT und ein dedizierter MIDI-Thru ermöglichen eine einfache Integration mit anderen „Midifizierten“ Geräten. Umfangreiche MIDI-Unterstützung zusammen mit einem dedizierten MIDI-Block sollen es dem Fractal Audio Systems Axe-Fx III ermöglichen, der zentrale Hub eines MIDI-Setups zu sein.

Input & Output Routing

Die Routing-Flexibilität wurde durch die nun uneingeschränkte Platzierung von Ein- und Ausgangsblöcken an beliebiger Stelle innerhalb der Routing-Matrix verbessert. Externe Geräte an verschiedenen Stellen des Signalwegs einfügen und gleichzeitig diskrete Stereo-Ausgabe für akustische und elektrische Gitarren verarbeiten soll von jetzt an ganz einfach möglich sein, die erhöhte DSP-Power scheint wohl auch hier zu wirken. Jedes Ausgangspaar verfügt zudem über einen eigenen LEVEL-Regler auf der Frontplatte für eine bequeme Steuerung.

Über 2000 Speaker-Cab-Simulationen und noch mal die gleiche Anzahl an Effekten hat man dem neuen Fractal Audio Systems Axe-Fx III mit auf den weg gegeben. Und diese sollten sich doch spürbar von den Sounds der Vorgänger abheben, da sie natürlich von der erneut deutlich erhöhten Prozessorleistung profitieren. Dazu mal eine Grafik, die die Entwicklung der letzten Jahre und den Performancegewinn der Axe-Fx-Baureihe darstellt. Wie man sehen kann, ist die Rechenleistung des neuen Fractal Audio Systems Axe-Fx III geradezu ein Quantensprung!

Bislang kann das Axe-Fx III nur vorbestellt werden, der Preis befindet sich mit rund 2500,- USD in einer Klasse, die zu erwarten war.