TOP NEWS: Fractal Audio X-LOAD LB-2, Powersoak

Fractal Audio hat die neue X-Load LB-2 Reactive Load Box angekündigt. Entwickelt für den anspruchsvollen Gitarristen ist der LB-2 ein reaktiver Lastwiderstand für Gitarrenverstärker bis 100 Watt. Die X-Load LB-2 ist ein völlig analoges Gerät, das den leistungsstarken Lautsprecherausgang eines Röhrenverstärkers in ein Line-Level-DI-Signal zur Verarbeitung und / oder Aufnahme umwandelt. Es nutzt die proprietäre Technologie von Fractal Audio, um die komplexe und dynamische Art zu simulieren, mit der ein echter Gitarrenlautsprecher mit einem Verstärker interagiert. Die „Dynamic Impedance Technology“ reagiert auf die Leistungsstufen während des Spiels, was zu einem hohen Grad an Realismus führen soll.

Die Anschlussmöglichkeiten sind vielseitig und viele klassische Workflows werden unterstützt. Der Signalweg beginnt mit einem 8-Ohm „Amp Input“, der bis zu 100 Watt Leistung aufnehmen kann. Für Ausgänge bietet der LB-2 sowohl symmetrische XLR- und unsymmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchsen als auch einen „Speaker-Thru“ zum Anschluss eines externen Lautsprechers bei Verwendung der DI-Ausgänge, was realistisch klingende Rückkopplungen und ein fettes Sustain ermöglichen soll. Über den DI-Out können eine Vielzahl von Speaker-Tone-Simulationen, wie das Fractal Audio Ax-Fx-, AX8-, Cab-Lab Plug-ins oder Produkte von Drittanbietern angeschlossen werden. Die Frontplatte des LB-2 verfügt über einen „DI Level“ Knopf und einen „Voicing“ Schalter, mit denen das Einstellen unterschiedlicher Responses ermöglicht wird.

Die Fractal Audio X-LOAD LB-2 wird zu einem Preis von 399,99 US-Dollar angeboten und ist ab sofort verfügbar.