TOP NEWS: Friedman Dirty Shirley Pedal im Vergleichstest – VIDEO

Das Friedman Dirty Shirley Pedal wird heiß erwartet, bisher gab es im Netz leider nur sehr dürftige Präsentationen dieses neuen Pedals, das den Klang des Friedman Dirty Shirley Amps im Fußtreterformat liefern soll. Unsere Freunde vom Musikhaus Thomann haben sich die Mühe gemacht, das Dirty Shirley nicht nur in einem qualitativ hochwertigen Videoclip zu präsentieren, sondern die neue Box auch gleich mal in einem Vergleichstest mit dem Shirley-Amp und dem Friedman BE-OD Zerrer zu schicken. Am Start sind zudem eine Fender Road Worn Strat und eine Gibson Les Paul Standard des Jahres 2016, die mit unterschiedlichen Pickup-Konfigurationen gespielt werden. Wir wünschen viel Spaß beim Betrachten bzw. Vergleichen!

Preis Ladenpreis: 229,- Euro