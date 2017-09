TOP NEWS: Full Bucket FB-3100, VCV-Rack, SoloRack

Nachdem nun Native Instruments auch nicht-hauseigenen Produkten erlaubt, im Reaktor-Player zu laufen, also ohne die Vollversion von Reaktor besitzen zu müssen, ist für Desktop-Nutzer das Angebot an kostenloser Klangerzeugung wieder reichhaltiger geworden.

Doch der Strom an Neuzugängen reißt nicht ab. Gleich drei bemerkenswerte virtuelle Synthies haben in jüngster Zeit das Licht der Welt erblickt und zwei davon sind sogar kostenlos.

Full Bucket – Korg FB-3100

Da wäre als erstes der Full Bucket FB-3100, der auf dem Korg PS-3100 und PS-3300 aus dem Jahr 1977 basiert. „PS‟ steht für „Polyphonic Synthesizer‟, zu einer Zeit, als das noch ein echtes Novum war und sogar noch eine Untertreibung von Korg darstellt, was die Polyphonie angeht. Unser Autor Theo Bloderer spricht hier sogar von „vollpolyphon‟.

Der PS-3100 bietet nicht weniger als jeweils 48 Filter, Hüllkurven und VCAs, in welche die 12 Oszillatoren geschickt werden. Diese 12 Oszillatoren generieren die höchste Oktave der spielbaren Noten C bis H. Die verbleibenden 36 Signalquellen für alle tiefer gelegenen Noten werden durch Frequenzteilung erzeugt. Damit teilt der PS-3100 die Charakteristika und Vorurteile gegenüber der Frequenzteilung mit der damaligen Konkurrenz, dem Polymoog, als „bessere Orgel‟. Was beiden Synthies keineswegs gerecht wird. Die größere Variante Korg PS-3300 besteht, mit Einschränkungen, quasi aus drei PS-3100.

Das Panel des Korg PS-3100 erinnert stark an den MS-20 und tatsächlich kann der Synthie in vieler Hinsicht als Wegbereiter des MS-20 betrachtet werden, der ein Jahr später auf den Markt kam.

Der in diesem Paket nicht „enthaltene“ PS-3200 war Korgs erster Synthie mit speicherbaren Parametereinstellungen und ist der Jüngste der drei Brüder. Es gibt noch ein paar andere Features, welche den PS-3200 vom „1er‟ un „3er‟ unterscheiden. Wer mehr dazu erfahren will, sollte sich unseren BlueBox Artikel von Theo Bloderer zu Gemüte führen. Natürlich lassen sich die Patches des FB-3100 speichern.

Das Plug-in ist für Windows und macOS als VST- und AU-Plug-in downloadbar und ein umfangreiches nur englischsprachiges, aber gut geschriebenes PDF-Handbuch gibt es auch.

Full Bucket haben auch noch andere Schätze im Programm, wie z.B. den Mono/Fury.

Der Full Bucket FB-3100 bietet folgende Merkmale:

Nahe Emulation aller Parameter der originalen Hardware

Band-limitierte Oszillatoren und klassische 2-Pol Tiefpassfilter

Resonanz-Sektion

Zwei Modulationsgeneratorenund ein Sample & Hold

zusätzlicher paraphonischer Hüllkurvengenerator

Semimodulares Patch-Panel

Mikrotonale Skalierungsoption

Zusätzliche Funktionsoptimierungen

MIDI Learn für alle Parameter über MIDI-CC

Unterstützung für Windows und macOS (32 Bit und 64 Bit)

Über eine Spende freut sich der Entwickler.

VCV Rack

Weiter geht’s zum virtuellen Control Voltage Rack, das auf der Knobcon 2017 erstmal vorgestellt und nun in Version 0.3.0 hinreichend stabil als VST- und AU-Plug-in für Windows, macOS und auch Linux läuft. Das VCV-Rack ist dabei nicht nur modular im Eurorack-Stil für Erweiterungen offen, auch der Source-Code ist frei über Github zum Herunterladen bereitgestellt.

Das VCV Rack kann nun mit diversen virtuellen Eurorack-Modulen bestückt werden, bis die CPU in die Knie geht. Die Module werden mit virtuellen CV-Patch-Kabeln verbunden und Patches können natürlich gespeichert werden. Audiosignale und CV-Signale werden natürlich gleichwertig behandelt und über ein Audiointerface mit „DC-coupled‟-Audioausgängen (und entsprechender Software können echte Hardware-Euroracks angebunden werden.

Das Produkt ist nicht nur vom Konzept her eine Ansage an Softubes Doepfer-Rack-Emulation, sondern auch markttechnisch. So werden auf der Homepage zehn Emulationen von Mutable Instruments „Audible Instruments‟-Serie kostenlos angeboten, das ist schon mal ein echter Hingucker!

Doch auch mit den kostenlosen Modulen von Befaco (EvenVCO, A*B+C, Spring Reverb, Mixer, Slew Limiter, and Dual Attenuverter, Rampage, VC ADSR, and Hexa VCA) und Synthesis Technologies (E340 Cloud Generator) sind zwei echte Hausnummern im kostenlosen Angebot.

Source-Code und PDF-Handbücher für jedes Modul inklusive.

Zur Zeit sind alle Module kostenlos, die Website ist jedoch bereits so ausgelegt, dass auch kommerzielle Module problemlos angeboten werden können.

Vielleicht wird das Projekt später mal komplett kommerziell, bis Version 1.0 gibt es aber wahrscheinlich keinen Grund mehr, nicht in das bodenlose Fass genannt „Eurorack‟ einzusteigen. Der Download des Basissystems ist anonym, wer die Module haben will, muss sich registrieren.

Ammar Muqaddas – SoloRack



Als Dritten im Bunde kommt das SoloRack von Ammar Muqaddas, das bisher nur als 32/64 Bit VST-Plug-in für Windows zu haben ist. Auch Solorack ist ein virtuelles Eurorack-System, das mit 45 Gundmodulen für $110 daherkommt. Weitere einzelne Module kosten zwischen $3 und $17. Auch hier arbeitet die Software mit virtueller CV-Spannung, auch was die umfassende MIDI-Anbindung betrifft, die in virtuelle CV-Spannung umgewandelt wird. Ein weiteres Highlight sind bidirektionale Patch-Punkte, die sowohl als Ausgang oder Eingang abgegriffen werden können.

CPU-technisch bietet die Klangerzeugung bis zu 256-faches Oversampling und max. 1 Sample Latenz innerhalb eines Moduls.

Weiterhin bietet das SoloRack 10 CV-Eingänge und 12 CV-Ausgänge zur Anbindung an echte Eurorack-Hardware, ein DC-coupled fähiges Audiointerface oder andere Interfaces, die CV-Spannung erzeugen, vorausgesetzt.