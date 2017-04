Top News: Gearogs – Datenbank/Marketplace

Der ein oder andere hat es sicherlich schon gehört: Die Betreiber von Discogs haben ein neues Projekt.

Discogs, das dürfte eigentlich jeder kennen, oder? Der weltweit größte Marktplatz für Musik auf Tonträgern, sei es Vinyl, CD oder Kasette. Mehr noch ist Disogs eine schier unendliche Daten-Macht, in der man eigentlich jedes Release findet mit allen Infos zu Label, Release-Datum und -Land, Tracks, Genre und teilweise sogar Tonarten der Tracks. Je nachdem, wie es die Nutzer selbst eingepflegt haben. Die Datenbank lebt von aktiver Beteiligung.

Man kann seine eigenen Platten suchen und zu der Kollektion hinzufügen, ebenso Releases suchen und zu seiner Wunschliste hinzufügen. So gibt es zu jedem Release auch eine Info, wie viele Nutzer dieses auf der Wantlist oder in der Kollektion haben. Weiterhin gibt es Infos, wann das Release das letzte Mal verkauft worden ist, welcher Erlös erzielt wurde, jeweils der höchste, der niedrigste und der mittlere Preis. Es gibt sogar eine genaue Sales Historie.

Über Buy oder Sell kann man zu Anbietern gelangen, die die Platten entsprechend der Qualität zumeist sorgfältig beschrieben haben oder ein Release anbieten.

Über die Datenbank und den Marktplatz hinaus gibt es einen Blog, ein Forum oder Gruppen. Eine vollumfassende Datenquelle für alle Liebhaber und Nerds und alle die, die auf der Suche nach besonderen Scheiben sind. Zugegeben, ich selbst habe bei Discogs schon viel Geld gelassen und Platten aus aller Welt gekauft – wenn nicht bei Disocgs, dann findet man die gesuchten Sachen wohl kaum woanders so zuverlässig.

Ähnlich wird es nun wohl auch auf der neuen Plattform zugehen eines Tages: Gearogs – www.gearogs.com. Der Name verrät bereits, was das Ziel ist. Die Datenbank, die es aktuell für Releases gibt, soll es in Zukunft parallel auch für Audio Equipment geben – und das Ziel ist es, auch hier die weltweit größte und führende Datenbank zu werden.

Aktuell ist Gearogs noch ein wenig in den Startlöchern, auch wenn in anderen Berichten anderes zu lesen war. Von Preisen und Verkaufsaktivitäten war schon früh die Rede. Der aktuelle Stand ist allerdings noch der Aufbau der Datenbank. Der Marketplace wurde erst vor einigen Tagen geöffnet und befindet sich auch noch in den Anfängen.

Im Design von Discogs bietet Gearogs aktuell bereits ein Wiki mit ersten Infos zu der Datenbank wie auch ein Forum, in dem aktuell schon reges Treiben herrscht.

Einfach: Jeder Discogs-Nutzer ist quasi auch schon ein Gearogs-Nutzer, denn man kann sich mit den Discogs-Daten direkt einloggen.

Der Aufbau der Datenbank läuft auf Hochtouren. Viele Kategorien für Equipment sind bereits vorbestimmt: Plattenspieler, Monitore, Synthesizer, DJ-Mixer, Effekte, Verstärker, Kopfhörer, Controller, Mischpulte, Effekte oder Sequencer und Drum-Machines. Für jede Kategorie gibt es schon viele Einträge, 248 sind die kleinste Anzahl bei den Tape-Machines, 1664 ist das aktuelle Maximum bei den Synthesizern.

Rund zwölftausend Produkte sind derweil gelistet. Unterteilungen gibt es in jeder Kategorie: Hersteller, Herkunftsland oder Bauart. Neben Bildern gibt es dann technische Daten. Diese kommen von den Nutzern selbst, ein schöner Satz im Wiki mahnt zur Sorgfalt: „Respect the data. Think before changing things. If in doubt, ask in the forum“.

Nun nach Öffnung des Marketplaces kann ein Produkt ebenso wie auf Discogs zu der eigenen Kollektion hinzugefügt werden, es kann auf die Wantlist gesetzt oder beobachtet werden oder man kann es zum Kauf anbieten. Interessant wird sein, wie schnell sich Preise für die Produkte ergeben, sicher erst zu Beginn der Kaufaktivitäten. Ebenfalls wird interessant werden, wie Produkte hinsichtlich Qualität und Zustand klassifiziert werden.

Potential richtig groß zu werden, hat Gearogs in jedem Fall. Ebenso besteht auch die Chance auf besondere Stücke und volle Brieftaschen bei den einen, leere wiederum bei den anderen. So wie es halt auf Disogs auch schon läuft.