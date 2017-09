Top News: Genelec 7380, GLM 3, Subwoofer und Einmesssystem

Der finnische Hersteller Genelec hat auf der heute beginnenden IBC Show in Amsterdam zwei neue Produkte vorgestellt: Den Genelec 7380 Subwoofer sowie die dritte Version des automatischen Einmesssoftware GLM 3.

Genelec 7380 Subwoofer

Der Genelec 7380 Subwoofer mit den Maßen 685 x 718 x 492 mm verfügt über eine 800 Watt starke Class D Endstufe, die einen 15 Zoll Woofer antreibt. Der maximale SPL liegt laut Genelec bei 119 dB (123 dB Peak) und ist der Genelec eigenen LSE Technik ausgestattet. Der Frequenzbereich soll bis auf 16 Hertz herunter reichen.

Der Genelec 7380 Subwoofer kann in alle herkömmlichen Stereo- und Multi-Channel-Setups eingebunden werden und bietet hierfür die entsprechenden Anschlüsse, bis hin zu 7.1. XLR Ein- und Ausgängen. Zusätzlich verfügt der Subwoofer über eine digitale AES/EBU Schnittstelle. Um den Subwoofer an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen bietet er ein von der Vorderseite zugängliches „Mäuseklavier“. Der Genelec 7380 ist zum automatischen Einmesssystem SAM von Genelec kompatibel, hierüber lässt sich u.a. die Übergangsfrequenz zwischen Monitoren und Subwoofer regeln, ebenso stehen über 20 parametrische Filter zur Anpassung an die Raumakustik zur Verfügung.

GLM 3

Das bereits erwähnte automatische Einmesssystem GLM von Genelec erhält ein Update, Version 3 ist ab sofort erhältlich. Neben der Einrichtung eines Cloud Speichers, in dem bis zu drei vollständige Kalibrierungen inklusive 10 Gruppen gespeichert werden können, bietet GLM 3 ab sofort die Möglichkeit das Lautstärkeniveau nach ATSC A/85 und EBU R128 einzupegeln. Darüber hinaus bietet Version 3 neue personalisierte Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten.